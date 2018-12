Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA, George Herbert Walker Bush, a incetat din viața la varsta de 94 de ani. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvant al familiei, Jim McGrath, transmite Reuters.

- Wim Kok, prim-ministru al Olandei in perioada 1994-2002, a murit sambata la varsta de 80 de ani in urma unui stop cardiac, a anuntat formatiunea sa politica, Partidul Laburist, intr-un comunicat de presa citat de Reuters. Pe perioada mandatelor sale de premier, Olanda a cunoscut o perioada…

- Presedintele vietnamez Tran Dai Quang, unul dintre cei trei lideri importanti din tara, a murit vineri la varsta de 61 de ani, dupa o perioada lunga in care s-a confruntat cu o boala grava, au anuntat reprezentantii presei de stat, citati de Reuters.

- Artistul newyorkez Arthur Mitchell, primul dansator vedeta afro-american, a murit miercuri la 84 de ani, a anuntat Dance Theatre of Harlem, compania de dans pe care a cofondat-o in 1969, relateaza joi AFP preluata de Agerpres. Nascut si crescut in Harlem, dansatorul a intrat in compania New…

- Rapper-ul amrican Mac Miller a decedat la varsta de 26 de ani, informeaza contactmusic.com. Starul – care a avut o relație intens mediatizata cu Ariana Grande – a fost gasit inconștient in locuința sa din San Fernando Valley, vineri, și a fost declarat mort de paramedicii ajunși la fața locului. Miller…

