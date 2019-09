Stiri pe aceeasi tema

- John Evans, un barbat in varsta de 59 de ani, din Edgewood, statul Pennsylvania, SUA, a murit sambata, in ziua in care era programata nunta fiicei lui. Barbatul și-a aruncat casa in aer, dupa ce a deconectat țeava de gaz de la subsol, a scris Metro. explozia a fost atat de puternica incat a zguduit…

- ''Guvernul si liderii politici au mers la Heroes Acre, unde va fi inmormantat presedintele Mugabe, si ar dura aproximativ 30 de zile pana la pregatirea locului respectiv'', a afirmat Leo Mugabe.''Asa ca asta inseamna ca inmormantarea va avea loc dupa acest interval'', a mentionat sursa…

- Robert Mugabe a trecut in neființa la varsta de 95 de ani, la un spital din Singapore unde de regula se ingrijea. Nascut in Rhodesia de Sud (numele anterior al Zimbabwe), el a eliberat țara de sub dictatura rasista sud-africana a lui Ian Smith in aprilie 1980. Primii sai pași in calitate de lider al…

- Fostul presedinte din Zimbabwe Robert Mugabe, care a murit vineri la varsta de 95 de ani, a fost declarat "erou national", a anuntat seful statului Emmerson Mnangagwa, care i-a succedat in 2017 dupa ce armata l-a fortat sa se retraga, relateaza AFP, citata de Agerpres. Zanu-PF, partid aflat la putere…

- Zanu-PF, partid aflat la putere din 1980, 's-a reunit si i-a acordat statutul de erou national pe care il merita cu prisosinta', a declarat Emmerson Mnangagwa in cadrul unui discurs televizat la Harare, adaugand ca tara va fi in doliu pana la funeraliile a caror data nu a fost inca comunicata.…

- Robert Mugabe, care a condus Zimbabwe mai mult de trei decenii si a murit vineri la varsta de 95 de ani, a fost declarat erou national, a anuntat presedintele Emmerson Mnangagwa, potrivit AFP.Zanu-PF, partidul aflat la putere din 1980, “s-a reunit si i-a acordat statutul de erou national pe…

- Decesul a fost anuntat pe Twitter de succesorul lui Mugabe, actualul presedinte Emmerson Mnangagwa. "Cu cea mai mare tristete, anunt moartea parintelui fondator si fostului presedinte al Zimbabwe, Tov. Robert Mugabe", arata mesajul de pe contul oficial al presedintiei de la Harare.Conform…

- "Evacuarea turistului decedat în zona Vârfului Negoiu s-a finalizat în jurul orei 01.00, în noapte, si s-a realizat pe cale terestra. Corpul neînsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala de la Sibiu", a explicat Adrian David, seful Salvamont…