- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a eliberat, pana in prezent, 11.688 de adeverinte pentru beneficiarii Campaniei de plati pentru 2019. Astfel, conform datelor centralizate, 6.781 de adeverinte au fost eliberate pentru beneficiarii schemelor de plata SAPS, plata…

- Pana la data de 31 iulie 2019 inclusiv, se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente trimestrului II al anului 2019. Cererile se depun la Centrele Judetene ale Agenției de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Agenția Naționala pentru Zootehnie (ANZ), in baza acordului pe care-l are cu APIA, a demarat controlul pe teren pentru verificarea respectarii condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat in sectorul zootehnic pentru solicitanții…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate in cazul Voichitei Dan, functionar public in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Maramures. Aceasta s-a aflat in stare de incompatibilitate incepand cu data de 30 iunie 2011. ANI…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul unui angajat al APIA Maramures. Este vorba despre Dan Voichita, functionar public in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Maramures, Judetul Maramures. “Incepand cu data de 30 iunie…

- La 28 iunie 2019, ora 14:00 se va incheia cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire și crearea de suprafete impadurire”, aferenta submasurii 8.1 „Impaduriri și crearea de suprafete impadurite”, din cadrul PNDR 2014-2020.…

- Un numar de 36.029 de cereri, pentru 423.721,1 ha, au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2019, la sediile Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) din judetul Dolj, potrivit agerpres.ro.Numarul ce cereri a fost mai mic decat…

- Fermierii Gorj mai au doar cateva zile la dispozitie pentru a depune cererile unice de plata la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. In baza cererilor respective vor putea fi acordate fara penalitatii subventiile pentru terenuri si in zootehnie. Data limita pentru depunerea documentatiilor…