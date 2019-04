Stiri pe aceeasi tema

- Farage i-a acuzat pe parlamentari ca au tradat decizia poporului britanic de a parasi Blocul comunitar si a declarat ca ii va face sa le fie „frica de Dumnezeu". „Am vazut in ultimele cateva saptamani tradarea cu buna stiinta a celui mai mare exercitiu democratic din istoria acestei natiuni", a declarat…

- Premierul britanic Theresa May a semnalat miercuri ca ar fi dispusa sa accepte o oferta UE privind amânarea Brexit pe termen lung, atât timp cât Marea Britanie va putea parasi Blocul comunitar în momentul ratificarii acordului de Brexit, informeaza Mediafax citând cotidianul…

- Președintele Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a declarat sambata ca premierul Theresa May nu a modificat inca „liniile roșii” care au impiedicat adoptarea Acordului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Declarațiile lui Corbyn vin dupa o noua…

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, în ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi în urma de Theresa May, aruncând Marea Britanie în necunoscut în ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile înaintea datei prevazute pentru…

- Olanda a lansat luni, 28 ianuarie, o ampla campanie mediatica pentru a informa companiile in legatura cu riscurile Brexit-ului. Mesajele sunt transmise, in special, prin anunturi la radio si pe retelele de socializare, dar si cu ajutorul unei marionete. "Nu va lasati surprinsi" de Brexit, se spune intr-unul…

- Un grup de parlamentari britanici influenți planuiește o inițiativa pentru a prelua controlul asupra procesului de Brexit de la prim-ministrul Theresa May pentru a opri ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, relateaza CNN, potrivit Mediafax.Conform informațiilor obținute…

- În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Marea Britanie nu mai are conditiile politice si legale pentru a parasi Uniunea Europeana și a început batalia pentru ramânerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord în Uniunea Europeana, spune fostul președinte…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…