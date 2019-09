Stiri pe aceeasi tema

- Inhumarea fostului presedinte al Zimbabwe, Robert Mugabe, decedat vineri in Singapore la varsta de 95 de ani, urmeaza sa aiba loc duminica, 15 septembrie, intr-un loc care va fi stabilit ulterior, a anuntat duminica presedintia zimbabweana, informeaza AFP. "Ramasitele pamantesti sunt asteptate miercuri…

- "Consiliul Director al FDGR a decis, in sedinta sa din 6 septembrie 2019, in unanimitate, sa sustina candidatura domnului Klaus Werner Iohannis pentru functia de Presedinte al Romaniei si recomanda membrilor si simpatizantilor sai sa semneze listele pentru depunerea candidaturii si sa-l voteze pe…

- Decesul a fost anuntat pe Twitter de succesorul lui Mugabe, actualul presedinte Emmerson Mnangagwa. "Cu cea mai mare tristete, anunt moartea parintelui fondator si fostului presedinte al Zimbabwe, Tov. Robert Mugabe", arata mesajul de pe contul oficial al presedintiei de la Harare.Conform…

- Robert Mugabe a fost primul presedinte pe care Zimbabwe l-a avut de la proclamarea independentei, in 1980. Nascut pe 21 februarie 1924, in ceea ce a fost Rhodesia, Mugabe a fost inchis mai mult de un deceniu fara sa fi fost judecat dupa ce a criticat guvernul din de acolo in 1964. In…

- Robert Gabriel Mugabe, nascut pe 21 februarie 1924, a murit azi, in Singapore, unde era tratat de o boala incurabila. Vestea a fost confirmata de Emmerson Mnangagwa , actualul șef al statului Zimbabwe, a notat The Sun. A vizitat Romania in 1976 Robert Mugabe a fost un dictator care a condus Zimbabwe…