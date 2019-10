Fostul presedinte al Romaniei Ion Iliescu se afla internat la Spitalul Elias din cauza unor probleme cardiace

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei Ion Iliescu se afla internat la Spitalul Elias. Potrivit unor surse medicale din Spitalul Elias, fostul președinte prezinta simptomele unui infarct. Surse medicale susțin...

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, internat la Spitalul "Elias" Ion Iliescu Foto: Arhiva. Fostul presedinte al României, Ion Iliescu, este internat la Spitalul "Elias". Purtatorul de cuvânt al unitatii medicale,…

- Surse medicale au declarat ca Ion Iliescu, in varsta de 89 de ani, a ajuns vineri la Spitalul Elias din cauza unor probleme cardiace mai vechi, iar el ar urma sa fie internat. Fostul presedinte a ajuns si in iunie la Spitalul Universitar de Urgenta Elias din Capitala pentru un control de rutina, fara…

- Este oficial, fostul președinte Ion Iliescu a fost internat la Spitalul Elias din Capitala. Medicii i-au depistat acestuia noi probleme coronariene. Medicii au decis sa il interneze pentru a i se administra tratament.Citește și: Inregistrare EXPLOZIVA facuta de publica de unchiul Alexandrei…

- on Iliescu s-a prezentat, vineri, la Spitalul Elias din Capitala, din cauza unor probleme cardiace, medicii urmand sa-l interneze pe fostul presedinte al Romaniei, informeaza Mediafax. Fostul sef de stat este in stare stabila.

- Ion Iliescu a ajuns vineri, 4 octombrie, la Spitalul Elias din Bucuresti. Nu se știe inca daca este vorba despre alte probleme de sanatate sau despre un control, așa cum s-a mai intamplat in urma cu ceva timp. Ion Iliescu a avut mai multe probleme de sanatate in ultima perioada. In vara a fost internat…

- Ziarul Unirea ULTIMA ORA! Actrița Tamara Buciuceanu a fost internata de urgența la Spitalul Elias din București. Care sunt cauzele Tamara Buciuceanu-Botez a fost internata la Spitalul Elias din București, in urma unor probleme cardiace. Actrița in varsta de 90 de ani este conștienta, au anunțat medicii. …

- Barbatul acuzat de uciderea celor doua fete in Caracal, Gheorghe Dinca, a fost internat de mai multe ori la Psihiatrie, spun surse medicale citate de MEDIAFAX. Barbatul suferea de mai multe tulburari de comportament, unele aparute in urma consumului de alcool, potrivit surselor.