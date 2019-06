Stiri pe aceeasi tema

- Poliția cipriota a anunțat ca a gasit miercuri un cadavru despre care presupune ca ar fi al celei de-a șaptea victime a unui criminal in serie care a ucis de-a lungul a trei ani șapte femei, printre care și doua romance, informeaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Viorica Dancila ii…

- "Fotbalul suedez este in doliu. Lennart Johansson a decedat in seara zilei de 4 iunie, in urma unei scurte maladii, la 89 de ani", a anuntat forul suedez, intr-un comunicat. Lennart Johansson a condus forul european intre anii 1990 si 2007. El a fost al cincilea presedinte al UEFA si a avut cea mai…

- Actorul Tim Conway, castigatorul mai multor premii Emmy, cunoscut pentru scheciurile sale savuroase din emisiunea de divertisment ''The Carol Burnett Show'', care faceau deliciul atat al colegilor de platou, cat si al publicului, a decedat marti la varsta de 85 de ani, a anuntat agentul sau de presa,…

- In ultimele trei saptamani au fost gasite cadavrele a trei femei, aruncate in trei locuri la vest de capitala Nicosia. Anchetele sunt in curs in alte trei cazuri de disparitie, inclusiv doua fete in varsta de sase, respectiv opt ani. Un ofiter in varsta de 35 de ani a fost arestat si potrivit…

- Marele Duce Jean al Luxemburgului, care a condus tara timp de 36 de ani, a decedat la varsta de 98 de ani, a anuntat marti fiul sau, Marele Duce Henri, intr-un comunicat, transmite Reuters. Marele Duce Jean a condus Marele Ducat al Luxemburgului intre 1964 si 2000, cand a abdicat in favoarea…

- Kemal Kilicdaroglu, liderul CHP, principalul partid de opozitie din Turcia, a fost atacat de mai multi barbati, duminica, la Ankara. Kilicdaroglu, care participa la inmormantarea unui soldat turc ucis in confruntarile cu PKK, a fost scos cu greu din multime de fortele de ordine, relateaza Reuters.

- Parlamentara Amelie de Montchalin o va inlocui pe Nathalie Loiseau in functia de ministru al afacerilor europene, conform anuntului de duminica seara al presedintiei franceze, informeaza dpa si Reuters. In varsta de 33 de ani, Montchalin este originara din Lyon si a fost aleasa in Adunarea…