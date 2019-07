Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in Partidul Social Democrat. Laurențiu Halmagean, fost președinte al Organizației Municipale a PSD Arad in perioada 2010-2012, a murit in somn in cursul nopții trecute. Social - democratul a facut infarct la doar 43 de ani.Citește și: Zi de FOC in Parlamentul European - Calculele…

- Laurențiu Halmagean, fost președinte al Organizației Municipale a PSD Arad in perioada 2010-2012, a murit in somn in cursul nopții trecute. El a facut infarct, iar medicii nu l-au mai putut salva. Ieri a participat la un meci de fotbal, s-a intors acasa, dar nu parea a avea vreo problema de sanatate.…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat in varsta de 64 de ani din Brașauți, Dumbrava Roșie. Acesta a murit dupa ce a cosit fanul 2 zile, fara oprire, la 40 de grade Celsius. Medicii l-au resuscinat minute in șir, insa l-au declarat decedat Barbatul a continuat sa coseasca chiar si atunci cand l-au luat ametelile,…

- Liderii ALDE și-au creionat planul de bataie pentru a convinge conducerea PSD sa-l accepte candidat la prezidențiale pe Calin Popescu Tariceanu.Secretarul general ALDE, Daniel Chițoiu, a cerut in partid dublarea scorului electoral fața de precedentele alegeri din 2016, au relatat surse din…

- Fostul președinte al Peru, Alan Garcia, care s-a sinucis saptamana trecuta inainte ca poliția sa ajunga la el sa-l aresteze, a lasat in urma o scrisoare de adio. In timpul ceremoniei de inmormantare de vineri, fiica sa a citit ultimele cuvinte ale fostului președinte, care a continuat sa-și susțina…

- Fostul președinte peruan Alan Garcia a decedat, miercuri, la spital, în urma ranilor suferite dupa ce s-a împușcat în cap în momentul arestarii sale în cadrul unui scandal de corupție, transmite AFP.„Alan Garcia a murit”, a anunțat Omar Quesada, secretar…

- Fostul președinte peruan Alan Garcia a murit dupa ce s-a impușcat in cap miercuri in locuința sa din Lima in momentul in care trebuia sa fie arestat, fiind acuzat de justiția peruana pentru fapte de corupției in cazul Odebrecht, relateaza postul local America Tv. Alan Garcia Perez a murit miercuri dimineața…

- Fostul presedinte peruvian Alan Garcia s-a stins din viața. Șeful statului s-a impuscat miercuri dimineata dupa ce politia a ajuns la locuinta sa din capitala Lima pentru a-l aresta in legatura cu o investigatie in care este acuzat de luare de mita, conform unei surse din politie, scrie Reuters.