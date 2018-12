Fostul președinte al PSD, anunţ despre al 13-lea salariu "Au mințit atat de mult și n-au vrut sa recunoasca. Chiar nu avem acum bani. Totul era dublat, triplat și curgea laptele și mierea. Au intrat in panica pentru ca am vazut, totuși, in noiembrie, cand li se spunea sa vina cu bugetul. Au semnat cu sindicatele din invațamant acum doua sau trei saptamani un acord nu ca dau 6% din PIB, dar platesc toate titlurile executorii la profesori pana pe 31 martie. Dau șase salarii la pensii - nu-s prevazuți acești bani -. Au mai zis de al 13-lea sau al 14-lea salariu și nu exista niciun ban. Ba mai mult, iau banii de la universitați", a spus fostul premier… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

