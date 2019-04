Stiri pe aceeasi tema

- Alan Garcia, in varsta de 69 de ani, fostul președinte al Perului, s-a impușcat in gat cu doar cateva momente inainte ca poliția sa-i sparga ușa de la intrare ca sa-l aresteze, scrie Dailymail. Fostul presedinte trebuia sa fie chestionat pentru presupusele spalari de bani, insa a fost dus…

- UPDATE Una dintre femeile internate pe ATI, o tanara de 24 de ani, a decedat. In total, patru persoane au decedat pana acum in urma accidentului de pe calea ferata. Este vorba despre doua femei de 24 și 68 de ani din Galați si de doi barbați de 24 și 36 de ani. Dintre pasagerii […] Articolul FOTO/VIDEO…

- UPDATE Una dintre femeile internate pe ATI a decedat. Multe semne de intrebare in urma accidentului grav de luni seara de pe DN2E85, la trecerea peste calea ferata de la Balhacu, comuna C.A.Rosetti, in care trei oameni au murit iar alte 13 sunt raniți grav, trei fiind in stare critica. Este vorba…

- Un barbat a fost bagat in coma de doi indivizi, tata si fiu, in urma unui scandal monstru. Se pare ca cearta dintre cei trei a plecat de la niste pasuni The post Barbat ajuns in stare critica la spital dupa ce i-a fost crapat capul cu un topor și a fost impuns in piept cu furca appeared first on Renasterea…

- Fostul premier PSD Mihai Tudose a fost dus de urgenta la spital, dupa ce i s-a facut rau la o sedinta de partid. Liderul Pro Romania Victor Ponta a confirmat ca Mihai Tudose a suferit un infarct. Fostul premier a fost transportat la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu".

- Fostul presedinte al statului Peru, Alejandro Toledo, pe care autoritatile din tara sa il acuza de coruptie si incearca sa obtina extradarea sa din SUA, a fost arestat pentru scurt timp duminica seara dupa ce s-a imbatat intr-un restaurant in apropiere de Palo Alto, in California, au anuntat luni politia…

- O masina in care se aflau trei tineri, doi barbati si o femeie, s-a rasturnat intr-o curba pe DN 1A, in localitatea prahoveana Gura Vitioarei. Accidentul s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 2.20.

- Un baiețel de doar patru ani din Statele Unite a reușit sa iși impuște mama in fața cu un pistol pe care l-a gasit sub saltea. Femeia de 27 de ani era gravida in opt luni și se afla in stare...