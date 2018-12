Stiri pe aceeasi tema

- Decizie surprinzatoare in Japonia, dupa ce o instanța din Tokyo a decis ca nu va prelungi arestul pentru Carlos Ghosn și Greg Kelly, cei doi foști oficiali de la Nissan. Perioada de detenție pentru cei doi s-a incheiat joi, iar autoritațile au decis sa nu prelungeasca arestul. Astfel, atat Ghosn, cat…

- Carlos Ghosn, președintele și CEO-ul Alianței Renault - Nissan - Mitsubishi, a fost arestat pe 19 noiembrie in Japonia pentru ca a raportat venituri mai mici decat in realitate in documentele oficiale Nissan și pentru ca a utilizat banii constructorului in interes personal. Procurorii japonezi au spus…

- Carlos Ghosn, președintele și CEO-ul Alianței Renault - Nissan - Mitsubishi, a fost arestat lunea trecuta in Japonia pentru ca a raportat venituri mai mici decat in realitate in documentele oficiale Nissan și pentru ca a utilizat banii constructorului in interes personal. Deși a fost demis din funcțiile…

- Fostul președinte al Nissan, Carlos Ghosn, arestat luni pentru suspiciuni de evaziune fiscala, neaga acuzațiile care ii sunt aduse, a anunțat radioul național japonez NHK.Ghosn a declarat anchetatorilor ca nu a avut intenția de a-și subevalua veniturile in declarațiile financiare pe care le-a…

- Carlos Ghosn, șeful Nissan, a fost arestat in Tokyo in baza suspiciunii incalcarii reglementarilor legale privind bursa și instrumentele financiare. La scurta vreme dupa arestarea lui Ghosn, reprezentanții Nissan au declarat presei ca șeful companiei ar fi utilizat fondurile societații in scop personal…

- Presedintele director general al aliantei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a fost arestat luni la Tokyo, informeaza postul public de televiziune din Japonia (NHK), dupa ce anterior Ghosn a fost acuzat de nereguli de catre constructorul nipon Nissan Motor Co, informeaza AFP. …

- Acțiunile Renault au scazut cu 12% luni dupa ce presa japoneza a scris ca șeful Renault- Nissan, Carlos Ghosn, va fi arestat pentru frauda in Japonia, relateaza AFP. Nissan a confirmat ca Ghosn este audiat și ca a ascuns de Fisc venituri realizate, urmand sa-i solicite demisia.

- Presa japoneza scrie ca șeful de la Nissan și Renault urmeaza sa fie arestat la Tokyo pentru fals in declarații. Publicația Asahi susține ca procurorii japonezi il vor reține pe Carlos Ghosn, dupa ce acesta ar fi mințit in declarația sa de venituri. Potrivit Reuters, Ghosn ar fi acceptat de bunavoie…