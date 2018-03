Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Sarkozy era audiat, marti, la sediul Politiei Judiciare din orașul Nanterre, in legatura cu suspiciuni de finantare ilegala a campaniei sale prezidentiale din 2017, dezvaluie Le Monde si Mediapart, informatii confirmate pentru Reuters, scrie Le Figaro, citat de...

- Franta, Regatul Unit si Germania au propus partenerilor lor europeni noi sanctiuni vizand Iranul in dosarele balistic si al implicarii Teheranului in Siria, cu obiectivul de a convinge Statele Unite sa pastreze acordul din 2015 cu privire la programul nuclear al Republicii islamice, potrivit unui…

- Duminica, 11 martie 2018, inchinata Sfintei Cruci, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca in Romainville, Paris, pentru romanii ortodocsi din aceasta parte a capitalei Frantei, fiind inconjurat de un sobor de preoti si diaconi din…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat sambata atentatul sinucigas comis cu o zi inainte in estul Libiei impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar, omul forte din rasaritul tarii, relateaza AFP. Libia este ravasita de lupte pentru putere si minata de o insecuritate cronica favorizand…

- Companiile Renault si Nissan au initiat discutii pentru consolidarea aliantei, producatorul auto japonez avand obiectivul de a cumpara partea de 15- din actiuni detinuta de statul francez, afirma surse citate de editia franceza a agentiei Reuters, dar Guvernul de la Paris neaga informatiile. Discutiile…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a spus ca doua orase din Ghouta de Est au fost lovite, marti, in urma unor raiduri aeriene, in pofida ordinului Rusiei cu privire la armistitiul umanitar, relateaza Reuters.

- Potrivit unor noi dezvaluiri care au fost publicate miercuri in "Le Canard enchaine", Nicolas Sarkozy, fostul sef al statului, l-ar fi pus la punct pe Laurent Wauquiez, dar nu in mod pasnic, ci intr-o atmosfera de atacuri verbale presarata cu injuraturi. "Nenorocitule!", "rahatule!", "schimba-ti…

- Dupa ce au fost alertate, patrulele Garzii de Coasta, sprijinite de o nava de pescuit, au salvat "324 migranti ilegali, intre care 35 de femei si 16 copii", potrivit unui comunicat al Marinei libiene."Ei se aflau la bordul a doua barci gonflabile ale caror motoare s-au stricat", se precizeaza…

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Un camion, in care se aflau sute de imigranti din Eritrea si Somalia, s-a rasturnat, miercuri, la sud de orasul Bani Walid din Libia, in urma accidentului decedand cel putin 19 persoane, iar alte aproape 80 au fost ranite, au anuntat autoritatile locale, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Turnul Eiffel se va redeschide duminica, in conditiile in care circulatia pe drumurile si caile ferate din regiunea Parisului a revenit la normal, dupa o saptamana de ninsori si inghet. In afara unei scurte redeschideri joi dupa-amiaza, aceasta faimoasa atractie turistica din capitala Frantei…

- Intr-un discurs sustinut la Bastia, oficialul francez a afirmat ca cererea facuta de nationalistii aflati la putere reprezinta "o exprimare legitima a nevoii de recunoastere". Acesta a exclus indeplinirea cererilor precum adaugarea limbii corsicane ca a doua limba oficiala, gratierea nationalistilor…

- Stratul de 15 cm de zapada a facut haos in oraș, dar a și transformat capitala Franței intr-un magnific taram al zapezii, jocurilor și fericirii. Cateva fotografii postate de turiști și locuitori ai Parisului pe Twitter ne arata cum sub o patura de zapada orașul stralucește pur și simplu. Simboluri…

- Grecia a lansat o investigatie dupa ce ministrul sau de externe, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de la surse necunoscute în care sunt amenintati el si familia lui în legatura cu eforturile de solutionare a disputei în legatura cu viitoarea denumire a fostei republici Macedonia,…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP. ''Franta, si nici o alta tara,…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.

- Horia Davidescu, care a fost director al Teatrului de Papuși din Craiova a incetat din viața. Anunțul decesului a fost facut de UNITER. Horia Davidescu, unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastra, a incetat din viața . Fost director al Tatrului de Papuși din Craiova, acesta a murit joi,…

- Dupa o saptamana de precipitații, cincisprezece departamente din estul și nordul Franței sunt sub alerta de inundații iar debitul crescut al Senei a provocat inundații chiar și in capitala țarii. Meteorologii avertizeaza ca debitul ar putea crește in continuare deși precipitațiile s-au oprit iar Parisul…

- Natiunile Unite au lansat joi un apel la colectarea de fonduri in valoare de 330 milioane de dolari pentru ajutoare umanitare in favoarea a aproximativ un milion de persoane in Libia, tara aflata intr-o situatie de haos si placa turnanta a imigratiei clandestine, relateaza AFP. 'Obiectivul pentru…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, intr-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Un autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat in coliziune cu un automobil, in jurul…

- Actiunile operatorilor de telecomunicatii Orange si Deutsche Telekom inregistrau cresteri semnificative luni dupa-amiaza, dupa ce cotidianul Le Monde a publicat un articol conform caruia anul trecut cele doua firme au purtat discutii in vederea unei fuziuni, informeaza Reuters.

- Penitenciarul de la Fleury Merogis, situat in suburbiile sudice ale Parisului, a fost vineri scena unor violente in care au fost implicati gardienii care protesteaza contra conditiilor existente in inchisorile din Franta si forte de politie, transmite Reuters.Ciocnirile din fata inchisorii…

- In condițiile in care discuțiile privind reforma Zonei Euro purtate de catre guvernele Franței și Germaniei par sa nu ajunga la niciun rezultat, o posibila soluție apare din mediul academic al celor doua state: 14 prestigioși economiști francezi și germani au dat publicitații, miercuri, un plan detaliat…

- Marea Britanie i-a furnizat Frantei ajutor suplimentar pentru securizarea frontierelor sale, a afirmat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acesta este un acord (Le Touquet) de care au beneficiat ambele parti, inca de la conceperea…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis, vineri, sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei "mari coalitii" guvernamentale la Berlin, transmit DPA, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.

- Autoritatile grecesti au capturat o nava sub pavilion tanzanian ce se indrepta spre Libia si care transporta materiale folosite la fabricarea de explozibili, a anuntat miercuri paza de coasta, citata de Reuters. Nava a fost reperata sambata navigand in apropiere de insula greceasca Creta. Autoritatile…

- Un om de afaceri francez, Alexandre Djouhri, a fost arestat la Londra duminica, in cadrul anchetei cu privire la o posibila finantare libiana a campaniei prezidentiale a lui Nicolas Sarkozy in 2007, au declarat luni surse apropiate dosarului, scrie AFP.Djouhri a fost arestat de politisti britanici…

- Administratia Trump este aproape de finalizarea unei noi strategii prin care atasatii militari si diplomatii americani vor fi indemnati sa se implice mai mult in atragerea de comenzi din strainatate pentru industria americana de armament, potrivit unor oficiali americani citati de Reuters. …

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Protestele recente din Iran nu reprezinta o amenintare la adresa pacii si securitatii internationale, a declarat, vineri, Francois Delattre, ambasadorul Frantei la ONU, in cadrul sedintei Consiliului de Securitate, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Turiștii nu pot vizita Turnul Eiffel miercuri din cauza vantului foarte puternic din Franța, a anunțat societatea de exploatare a simbolului Parisului. Vestul și nordul Franței au cuprinse miercuri...

- Numarul mortilor a crescut la zece în urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc în mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise…

- O asociatie a consumatorilor din Franta, numita "HOP, care sustine campania "Opriti Uzura Planificata", a inregistrat plangeri in justitie impotriva celor doua companii. HOP a anuntat ca miercuri a inregistrat o plangere impotriva Apple, scrie news.ro. Totodata, un procuror a inceput…

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt date in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea. O asociatie a consumatorilor din Franta, numita HOP, care sustine campania "Opriti Uzura Planificata",…

- Un grup de 142 de imigranti ajunsi ilegal in Libia au fost imbarcati la bordul unui avion spre Guineea, iar actiunea a fost realizata cu sprijinul Natiunilor Unite. Tara nord-africana a luat aceste masuri pentru a evita supraaglomerarea centrelor de detentie, scrie Reuters .

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…