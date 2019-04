Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Daniel Barbu, s-a prezentat, miercuri dimineata, la sediul DNA. El ar urma sa fie audiat in dosarul trezorierului PSD Mircea Draghici, acuzat de procurorii DNA de mai multe fapte de delapidare, transmite Mediafax. ...

- Daniel Barbu, fostul președinte al Autoritații Electorale Permanente, a declarat, dupa ce a parasit sediul DNA, ca nu era in atribuțiile lui sa faca un control privind modalitatea in care partidele iși cheltuiesc banii, menționand ca la nivelul AEP exista un departament care are aceasta atribuție.…

- Daniel Barbu, fost președinte al Autoritații Electorale Permanente, a ajuns, miercuri, la DNA, fiind citat in dosarul in care este cercetat trezorierul PSD, Mircea Draghici.Recent, DNA a anunțat ca a extins cercetarile in ceea ce il privește pe Draghici, fiind cercetat pentru doua fapte de…

- Daniel Barbu, fost presedinte al Autoritatii Electorale Permanente, in prezent candidat ALDE pentru Parlamentul European, a fost citat la DNA in dosarul in care este urmarit penal Mircea Draghici, trezorierul PSD, anunta jurnalistul Radu Tudor, la Antena 3.Potrivit sursei citate, Barbu urmeaza…

- Avocata Ingrid Mocanu a luat foc dupa ce DNA l-a pus sub acuzare pe trezorierul PSD Mircea Draghici care ar fi deturnat banii primiți de PSD ca subvenție de la Autoritatea Electorala Permanenta."Hai ca l-au umflat baieții și pe Draghici. Dragnea - AMR 12. Veorica se viseaza președinte de partid…

- Marian Neacsu, fostul secretar general al PSD si actual membru al Pro Romania, s-a prezentat miercuri la DNA. Acesta ar fi citat ca martor in dosarul in care Mircea Draghici, trezorierul PSD, este acuzat ca ar fi delapidat subventiile primite de PSD. „Sunt martor intr-un dosar din anul 2019”, a spus…

- Unul dintre cei mai importanți lideri ai PSD la nivel național, trezorierul Mircea Draghici, a fost pus sub acuzare de DNA pentru ca a delapidat fondurile primite de partid ca subvenție de la bugetul de stat. Dosarul este instrumentat de procurorul g...

- PSD nu îl va mai propune pe Mircea Draghici pentru funcția de președinte al AEP, au declarat pentru HotNews, surse din partid. Social-democrații îl vor susține pe actualul secretar general Constantin Mitulețu Buica.DNA a început, pe 8 februarie, urmarirea penala în cazul…