Fostul presedinte argentinian Fernando de la Rua a fost spitalizat in stare grava



Fernando de la Rua, 81 de ani, "a fost spitalizat in stare grava cauzata de o decompensare cardiaca si renala", a declarat un reprezentant al clinicii Fleming din Buenos Aires, citat de publicatia Perfil.



Fostul sef al statului argentinian a mai fost spitalizat la inceputul anului la terapie intensiva si a suferit o interventie chirurgicala pentru o afectiune cardiovasculara grava. Dupa o lunga perioada de convalescenta, el a primit din nou ingrijiri la spital in luna mai, din cauza unei complicatii…