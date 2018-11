Fostul premier Victor Ponta sare in apararea comisarului european Corina Crețu, in scandalul acesteia cu PSD și cu Guvernul, și spune ca ii ințelege supararea, fiind acuzata și insultata de "niște talhari ce nu pot sa fure chiar toți banii europeni care ajung in țara și atunci prefera sa ii blocheze". Ponta mai susține ca, dincolo de acești “sobolani", sunt milioane de romani care nu pot fi cumparați cu bani murdari.