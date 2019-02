Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a ajuns vineri dimineața la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in calitate de martor de procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție in dosarul fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi.„Am fost citat ca martor, din fericire. Ultima…

- Fostul premier Victor Ponta a fost citat la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, din cadrul Parchetului General, pentru audieri în dosarul care o vizeaza pe fosta șefa a DNA Laura Codruța Kovesi.

- Fostul premier Victor Ponta a fost citat la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, din cadrul Parchetului General. Acesta va fi audiat vineri, 15 februarie. Potrivit unor surse judiciare, Ponta va fi audiat in calitate de martor, in dosarul Laurei Codruta Kovesi. Citarea a fost facuta…

- Fostul premier Victor Ponta a fost citat la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, din cadrul Parchetului General.Potrivit unor surse judiciare, Ponta va fi audiat in calitate de martor, in dosarul Laurei Codruta Kovesi. Citarea a fost facuta pentru ora 9.30.

- Fostul primar al Ploiestiului, Iulian Badescu, s-a prezentat la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Mircea Negulescu. „Am fost citat ca martor in dosarul domnului Negulescu, Onea and company. (...) Sa va spun inainte. Cand unii politicieni erau arestați,…

- Procurorul Ioan Șandru a fost delegat in funcția de procuror șef adjunct al Secției de Urmarire Penala și Criminalistica a Parchetului General, incepand cu 1 ianuarie, sustin surse avizate.Ioan Șandru va continua ancheta in dosarul in care este vizata Carmen Iohannis. Citeste si Numiri…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie face primele mutari in dosarul deschis ca urmare a denuntului depus de Sebastian Ghita pe numele Laurei Codruta Kovesi. Marti, 11 decembrie, la Sectia din cadrul Parchetului General va fi audiat Nicolae Popa, fost direct FNI, anunta Antena 3.Fosta…