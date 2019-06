Stiri pe aceeasi tema

- Cantitati uriase de bani "murdari" intra in Europa in special din Rusia si China, a afirmat un inalt responsabil al Europol pentru combaterea spalarii banilor, avertizand ca exista riscul unei repetari in republicile baltice a scandalurilor care au afectat recent bancile scandinave Danske Bank si Swedbank,…

- Grupul Banca Transilvania a anuntat, miercuri, ca a inregistrat un avans de 30,46% al profitului net in primul trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 507,46 milioane lei (106,7 milioane euro), in conditiile in care veniturile nete din dobanzi au avansat cu 37,9% potrivit news.roVeniturile…

- Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o ora inainte de Adunarea Anuala a Actionarilor, pe fondul scandalului legat de spalarea de bani si al investigatiilor ce au urmat. Birgitte Bonnesen conducea banca din 2016. Autoritatea de Investigare…

- ​Când scandalul estonian al spalarii banilor prin Danske Bank a explodat în toamna anului trecut, celelalte banci nordice s-au grabit sa-i linișteasca pe investitori, spunându-le ca ele erau diferite, scrie FT în ediția sa de vineri. Ca ceea ce era valabil pentru Danske nu era…

- Birgitte Bonnesen conducea banca din 2016. Miercuri, Autoritatea de Investigare a Criminalitatii Economice din Suedia a facut perchezitii la sediile bancii si a anuntat ca investigheaza furnizarea suspecta de informatii din interior si posibil "inselaciune in forma agravata". "Increderea s-a…

- Cea mai mare banca din Suedia ar fi fost implicata in "laundromatul rusesc". Potrivit Reuters si Financial Times, care fac trimitere la un raport intern al Swedbank, circa 135 de miliarde de euro ar fi fost spalati prin intermediul filialei sale din Estonia.