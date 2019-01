Fostul premier scoțian Alex Salmond, inculpat pentru tentativă de viol Fostul sef al guvernului scotian Alex Salmond a fost arestat si inculpat, joi, dupa ce a fost audiat în fața Curții de Justiție din Edinburgh, fiind vizat de 14 capete de acuzare, printre care tentativa de viol și abuz sexual, relateaza Mediafax citând BBC.



Politicianul în vârsta de 64 de ani nu a facut nicio declarație în timpul audierii și a fost eliberat pe cauțiune.



Dupa audieri, Salmond le-a spus reporterilor ca este nevinovat și ca se va apara de orice acuzație adusa.



Faptele care i se reproseaza acestui fost lider nationalist, care a condus

Sursa articol si foto: hotnews.ro

