Fostul prim-ministru pakistanez Shahid Khaqan Abbasi a fost arestat joi la Lahore de autoritatile anticoruptie, potrivit unor surse concordante citate de AFP si Reuters. Arestarea sa urmeaza celei a altor personalitati politice de prim plan din opozitie, relateaza AFP si Reuters.



Fost ministru al petrolului, Abbasi a preluat conducerea tarii in august 2017, inlocuindu-l pe Nawaz Sharif, un apropiat al sau si care fusese destituit din functia de premier sub acuzatii de coruptie. El a ramas in fruntea tarii pana in vara anului 2018, cand in locul lui a fost ales fostul campion la cricket…