- Instanta suprema a decis, vineri, suspendarea executarii pedepsei in cazul afaceristului Horia Simu in dosarul in care acesta a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta si eliberarea acestuia pana la solutionarea efectiva a contestatiei.

- Șoferul care a lovit mortal in toamna anului 2015 doua tinere, pe bulevardul Dacia din capitala, a fost condamnat recent la șase ani de inchisoare de Curtea de Apel Chișinau, dupa ce cazul a fost trimis la rejudecare de Curtea Suprema de Justiție. Inițial, tanarul care se face vinovat de moartea a doua…

- Ungaria se transforma in refugiu pentru corupți! Nikola Gruevski, fostul premier al Macedoniei, a fugit in Ungaria si cere azil guvernului maghiar, scrie Politico. Asta, dupa ce fostul deputat UDMR, Marko Attila-Gabor, (dat in urmarire internationala de Romania), a primit 5 ani inchisoare cu executare…

- Un tribunal macedonean a emis luni un mandat de arestare pe numele fostului prim-ministru Nikola Gruevski, care nu s-a prezentat pentru a executa o pedeapsa cu inchisoarea pentru abuz de putere, a anuntat ministerul de Interne de la Skopje citat de AFP, potrivit Agerpres. Fost sef al formatiunii…

- Fostul premier croat Ivo Sanader a fost condamnat luni de justitia tarii sale la doi ani si jumatate de inchisoare intr-un dosar de luare de mita din partea bancii austriece Hypo Group Alpe Adria, verdict pe care Sanader l-a descris ca fiind motivat politic, informeaza agentiile AFP

- Un tribunal din Seul l-a condamnat vineri la 15 de inchisoare pe fostul presedinte al Coreei de Sud, Lee Myung-bak, acesta fiind ultimul dintr-o serie intreaga de politicieni de prim rang si lideri din domeniul afacerilor inchisi pentru fapte de coruptie.

- O instanța de la Seul l-a condamnat la 15 ani de inchisoare pe fostul președinte sud-coreean Lee Myung-bak, gasit vinovat de primire de mita, delapidare de fonduri, abuz de putere și alte fapte de corupție,...

- Spaniolul Rodrigo Rato, fost director general al Fondului Monetar International (FMI) intre anii 2004 si 2007, a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de patru ani si jumatate de inchisoare pentru deturnare de fonduri, a anuntat miercuri Curtea Suprema din Spania, scrie agerpres.ro.