Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif a fost eliberat sub cauţiune din raţiuni medicale Sharif, 69 de ani, al carui numar de trombocite a scazut la niveluri considerate periculoase, se afla la inchisoare in orasul Lahore, in estul Pakistanului. Inalta Curte de Justitie din Lahore l-a eliberat contra unei cautiuni de 10 milioane de rupii pakistaneze (57.500 de euro) din motive medicale "pentru o durata nedeterminata", a precizat pentru AFP un functionar al tribunalului. Decizia a fost luata dupa ce medicii au confirmat ca Sharif sufera de o boala de sange autoimuna, care necesita ingrijiri medicale imediate. Nu se cunoaste deocamdata cat de grava este starea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

