Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier chinez Li Peng, cunoscut pentru responsabilitatea majora în represiunea brutala a manifestațiilor din piața Tiananmen din Beijing, în 1989, a murit la vârsta de 90 de ani, scrie presa chineza, preluata de AFP."A murit (luni) 22 iulie 2019 la 23,15 (15,15…

- Cel putin 18 oameni au murit si 13 sunt dati disparuti in urma inundatiilor care au afectat regiunea rusa Irkutsk, din sud-estul Siberiei, a indicat guvernatorul regional, Serghei Levchenko, pe pagina sa de Instagram, preluat de agentia de presa TASS, citata de Xinhua, potrivit agerpres.ro.Potrivit…

- O fata de 21 de ani a a murit vineri dimineața intr-un cumplit accident rutier in Timiș, Romania. Tanara era o studenta eminenta și provenea dintr-o familie cu 13 copii din comuna Belinț, Romania.

- Tranzacționarea cu criptomonede a inceput in anul 2009, o data cu apariția Bitcoin, prima moneda virtuala de acest tip. De atunci și pana acum interesul pentru investirea in acest tip de monede a crescut constant, a cunoscut o explozie extraordianara și continua sa se dezvolte. La ora actuala exista…

- Muzicianul american Leon Redbone, cunoscut pentru relansarea stilurilor muzicale de dinaintea celui de-al Doilea Razboi Mondial, a decedat joi la varsta de 69 de ani, au anuntat apropiatii sai pe site-ul sau oficial, relateaza AFP si app, potrivit Agerpres. "Cu inimile grele anuntam ca in aceasta…

- Silver King, un cunoscut wrestler, a murit in ring, chiar in timpul unei lupte desfașurate la Teatrul Roundhouse, din Camden, Londra, relateaza Daily Mail, potrivit stirileprotv.ro.Pe numele sau real, Cesar Cuauhtemoc Gonzalez Barron, wrestlerul mexican cunoscut drept Silver King a murit la 51…

- Pua Magasiva avea 38 de ani, el fiind nascut pe 10 august 1980 la Apia, in Samoa. Pua Magasiva era un actor foarte popular, cu numeroase aparitii in filme si seriale de televiziune. Era cunoscut mai ales pentru rolul lui Shane Clarke, personajul principal si, totodata, Red Wind Ranger, in serialul…

- Un cunoscut medic primar de Ortopedie si traumatologie din Constanta s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook. "Cu durere in suflet, anunt pe cei care l au cunoscut, ca astazi bunul meu prieten si nepretuitul meu coleg, doctor Eugen Rubeli, a trecut in nefiinta. Ma rog ca lacrimile mele…