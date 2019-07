Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier israelian Ehud Barak a anuntat miercuri infiintarea unui nou partid care va candida in alegerile legislative din 17 septembrie pentru "a pune capat puterii lui Netanyahu", relateaza AFP. Ehud...

- Fostul premier Mihai Tudose a vorbit miercuri seara, la Realitatea Tv, despre dezastrul pe care il prevede in PSD, partid care in opinia lui nu are nicio cale de a reveni la formațiunea politica puternica de odinioara.„Lor le arde mașina și ei iși schimba claxonul”, a spua Tudose. Situația…

- Fostul premier Mihai Tudose prezice un viitor sumbru pentru PSD dupa rezultatul dezastruos la alegerile europarlamentare. Intrebat la Realitatea TV ce urmeaza pentru PSD, Mihai Tudose a spus: „Moartea! Uite așa..de la 22% la 15%..de la 15% la 10%..”.Fostul premier a declarat ca nu are de gand…

- Moarte misterioasa. Trei turiști germani au fost gasiți impușcați cu arbaleta, in camera de hotelPolițiștii germani investigheaza moartea a trei persoane care au fost descoperite fara suflare in camera lor de hotel. Incidentul e cu atat mai misterios, ținand cont ca aceștia erau strapunși…

- Inca un israelian a fost omorat de o racheta trasa din fașia Gaza. Bilanțul victimelor atacurilor cu rachete lansate din zona palestiniana GAZA spre Israel s-a ridicat la patru victime,...

- Razvan Ciobanu a tinut ascunse cateva lucruri departe de ochii lumii, dar ar fi urmat sa le spuna tuturor. Celebrul designer trecea prin clipe cumplite. Nasrin, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, s-a imprietenit cu Razvan Ciobanu in ultimul an si i-a fost alaturi in cele mai grele clipe. Nasrin…

- Ofiterul de politie acuzat ca a amenintat cu moartea o jurnalista care investiga ilegalitatile din Ministerul Afacerilor Interne are experienta la capitolul procese, el fiind judecat pentru ca a tepuit pana si o institutie a statului.