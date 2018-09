Fostul premier francez Manuel Valls: Vreau să fiu viitorul primar al Barcelonei O noua tara, o noua lupta: fostul premier francez Manuel Valls si-a anuntat marti seara candidatura la functia de primar al Barcelonei, loc unde el spera sa bulverseze peisajul politic, scrie AFP, care considera miscarea "un pariu riscant".



Dupa ce a mentinut suspansul timp de mai multe saptamani, ex-socialistul si-a oficializat decizia la Centrul de cultura contemporana din Barcelona, in centrul istoric al celui de-al doilea cel mai mare oras al Spaniei, acolo unde Valls s-a nascut in urma cu 56 de ani.



"Dupa un timp de reflectie, serios, am luat urmatoarea decizie: vreau…

Sursa articol: agerpres.ro

