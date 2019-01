Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra nu incearca sa amane Brexitul, a dat asigurari marti secretarul de stat britanic Martin Callanan, la sosirea la Bruxelles pentru a participa la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene, transmite AFP, potrivit Agerpres. „Suntem foarte ...

- Guvernul britanic nu va organiza un al doilea referendum pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in pofida relatarilor ca ministrii iau aceasta varianta in considerare, a declarat ieri ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, relateaza site-ul agentiei Reuters. „Nu, un al doilea…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana în mod unilateral, a declarat marti avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters, citate de Mediafax.

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters, informeaza News.ro.Foster, al carei partid sustine guvernul May…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca a recomandat Uniunii Europene sa organizeze un summit cu Marea Britanie dupa ce guvernul de la Londra a aprobat proiectul de acord privind Brexitul, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Am trimis o scrisoare recomandand…

