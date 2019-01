"Putem confirma ca un barbat in varsta de 64 de ani a fost arestat si pus sub acuzare", a declarat o purtatoare de cuvant a Politiei din Scotia, intrebata despre arestarea lui Alex Salmond care a condus pana in 2014 partidul separatist scotian (SNP)aflat la putere, potrivit publicatiei britanice The Guardian. Inculpatul urma sa se prezinte joi dupa-amiaza in fata unui judecator.



Salmond a anuntat in luna august, anul trecut, ca paraseste SNP dupa dezvaluiri din cadrul anchetei privind presupuse acte de hartuire sexuala formulate de doua femei care au colaborat cu el. Aceste acuzatii…