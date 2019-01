Stiri pe aceeasi tema

- Alex Salmond, fost prim-ministru al Scotiei in perioada 2007-2014, a fost arestat joi de politisti si urmeaza sa fie adus in fata unei Curti de Justitie, relateaza publicatia The Telegraph, mentionand ca momentan nu se cunoaste motivul arestarii.

- Autoritatile din Irlanda de Nord au arestat duminica doi suspecti in cazul exploziei izbucnite sambata seara in apropierea unei Curti de Justitie din orasul Londonderry, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Vaidotas Prunskus, fiul fostului premier lituanian Kazimira Prunskiene, a fost arestat in Lituania intr-un dosar de spionaj in favoarea Rusiei, informeaza presa locala, citata de agenția de știri Tass, potrivit Mediafax. Darius Jauniskis, directorul Departamentului pentru Securitatea Statului…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat la Cluj Napoca, sambata, ca, din cauza faptului ca solicitarerea de inregistrare a Miscarii Romania Impreuna treneaza in justitie, colegi de-ai sai, ”oameni anonimi”, au inregistrat un alt partid care va lua locul MRI – Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii.…

- Autoritatile canadiene au arestat-o in Vancouver pe Meng Wanzhou, directorul financiar al companiei Huawei, aceasta urmand sa fie extradata in Statele Unite, au transmis reprezentantii Departamentului de Justitie din Canada, relateaza CNN.

- Marea Britanie are dreptul de a retrage unilateral notificarea de iesire din Uniunea Europeana, conform opiniei prezentate marti de Avocatul General pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). "Avocatul General Campos Sanchez-Bordona propune Curtii de Justitie sa declare ca Articolul…