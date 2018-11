Fostul premier al Macedoniei, Nikola Gruevski, se ascunde de justiţia din ţara sa în Ungaria Fostul premier macedonean Nikola Gruevski, cautat de tara sa pentru a executa o pedeapsa cu inchisoarea, a anuntat marti - pe contul sau de Facebook - ca se afla in Ungaria, unde spune ca a cerut 'azil politic', informeaza agentiile de presa AFP si EFE. Justitia macedoneana a emis luni un mandat de arestare pe numele fostului premier (48 de ani), care nu s-a prezentat la inchisoare, dupa ce a fost condamnat la doi ani de detentie pentru abuz de putere. Dar politia l-a cautat in zadar. 'In cursul ultimelor zile am primit numeroase amenintari la viata mea. Sunt in prezent la Budapesta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

