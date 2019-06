Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase a lansat, luni, un apel catre social-democrati pentru reformarea PSD, in contextul pierderii alegerilor europarlamentare: Apel catre social-democrați Noi, semnatarii acestui apel, ne adresam actualilor și foștilor membri ai Partidului Social Democrat, simpatizanților acestuia, tuturor…

