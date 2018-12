Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Pakistan l-a condamnat luni pe fostul premier Nawaz Sharif la sapte ani de inchisoare pentru coruptie, transmite agentiile de presa internationale. Nawaz Sharif a fost destituit in 2017 din postul de sef al guvernului de catre Curtea Suprema pakistaneza, care a emis ulterior…

- Instanta suprema a decis, vineri, suspendarea executarii pedepsei in cazul afaceristului Horia Simu in dosarul in care acesta a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta si eliberarea acestuia pana la solutionarea efectiva a contestatiei.

- Emiratele Arabe Unite l-au gratiat pe cetateanul britanic Matthew Hedges, ce fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru spionaj, informeaza luni agentiile de presa internationale. "O gratiere prezidentiala a fost decisa, cu efect imediat, de catre seicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan,…

- Ambasadorul Emiratelor Unite Arabe la Londra, Sulaiman Almazroui, a declarat vineri ca tara sa analizeaza o cerere de gratiere formulata de familia lui Matthew Hedges, condamnat miercuri la inchisoare pe viata la Abou Dhabi, pentru spionaj, informeaza AFP si dpa. "Familia lui Hedges a…

- Britanicul Matthew Hedges a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de catre tribunalul federal de la Abu Dhabi, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea unei tari straine, a anuntat o purtatoare de cuvant a familiei sale. Londra s-a declarat „profund socata“, relateaza AFP.

- Fostul premier croat Ivo Sanader a fost condamnat luni de justitia tarii sale la doi ani si jumatate de inchisoare intr-un dosar de luare de mita din partea bancii austriece Hypo Group Alpe Adria, verdict pe care Sanader l-a descris ca fiind motivat politic, informeaza agentiile AFP

- Primul termen in apelul din dosarul angajarilor fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, care ar fi trebuit sa aiba loc luni la Curtea Suprema, a fost amanat pana pe 5 noiembrie.

- O instanța de la Seul l-a condamnat la 15 ani de inchisoare pe fostul președinte sud-coreean Lee Myung-bak, gasit vinovat de primire de mita, delapidare de fonduri, abuz de putere și alte fapte de corupție, informeaza agenția de știri Yonhap. Potrivit instanței, Lee, 76 de ani, este proprietarul de…