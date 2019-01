Vreme extrema in SUA: colosii auto opresc productia

Vantul arctic inghetat cunoscut ca “vortex polar” , care a adus temperaturi minime record in cea mai mare parte a zonei de centru din SUA, loveste si in marile companii de automobile: General Motors, Ford si Fiat suspenda temporar activitatea in uzine. GM a anuntat ca va suspenda temporar operatiunile… [citeste mai departe]