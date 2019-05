Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea FC Porto a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, ca portarul Iker Casillas a suferit un infarct miocardic la antrenament, el fiind transportat la spital. Clubul portughez a precizat ca problema cardiaca a jucatorului a fost rezolvata."Iker Casillas a suferit un infarct miocardic…

- Starea fostului premier Mihai Tudose este una buna, anunta Romania TV. Fostul prim-ministru a suferit marti un infact miocardic acut, fiindu-i montate doua stenturi. „Sunt bine! Probabil pe fondul oboselii acumulate, am suferit un mic incident, dar datorita profesionalismului si promptitudinii…

- O fetita de 5 ani din orasul Dolhasca a ajuns la spital, dupa ce hainele de pe ea s-au aprins, cauzandu-i arsuri grave. Starea grava a fetitei i-a determinat pe medici sa o transfere pentru tratament de specialitate la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti.Gravul ...

- Comunicat de presa / “PSD – Organizație terorista?” in Politic / on 04/02/2019 at 14:46 / In conceptul actual al serviciilor secrete o organizație terorista este un partid, grupare etc, care produce/genereaza acte de terorism pe care ulterior le revendica cu scopul voit de a induce teama in…