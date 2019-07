Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marți ca statul roman trebuie sa ii plateasca Florentinei Cirstea, asistenta condamnata in dosarul Maternitatea Giulești, pagube morale in valoare de 5.000 de euro pentru incalcarea articolelor privind justificarea arestului preventiv. CEDO noteaza…

- Fundatia Wikimedia, care gazduieste cea mai mare enciclopedie online din lume, a depus plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a obtine ridicarea blocarii enciclopediei online in vigoare de doi ani in Turcia. Anunțul a fost facut de Katherine Maher, directoarea generala a fundatiei,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, așteapta ca prefectul din Bacau sa se sesizeze în cazul cimitirului internațional Valea Uzului. El spune ca autoritațile locale din Darmanești au construit cruci pentru eroii români fara a avea avize și autorizații, „aspecte care țin de zona penala”,…

- Cresterea numarului de violente si cazuri de intimidare contra jurnalistilor reprezinta motive de ingrijorare, releva raportul Consiliului Europei privind libertatea de exprimare in 2018, publicat joi la Strasbourg, document care aminteste de asasinarea a cel putin doi jurnalisti (malteza Daphne Caruana…