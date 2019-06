Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu (50 de ani), campion in Grecia cu PAOK Salonic, e uimit de situația dramatica prin care trece Dinamo, club pe care l-a susținut in copilarie și la care tatal sau a facut istorie atat ca jucator, cat și ca antrenor. „Pot spune ca, din punctul meu de vedere, Dinamo e acum un club foarte…

- Dupa un an “bunicel” in Grecia, la Aris Salonic, unde a marcat de 9 ori in cele 24 de aparitii ale sale in ultimul sezon, pentru echipa din primul esalon, tunisianul Younes Hamza se face “ploiestean get-beget”, duminica, dupa nunta sa cu Raluca, o tanara ploiesteanca alaturi de care si-a unit destinele…

- Eugen Neagoe, 51 de ani, este noul antrenor al lui Dinamo și trebuia sa fie prezentat azi, de la ora 15:00. Conferința a fost amanata din cauza fanilor nervoși prezenți la Saftica. (Detalii AICI) Dinamo a surprins pe toata lumea luni, cand a anunțat desparțirea de antrenorul Mircea Rednic, deși acesta…

- Dinamo trebuia sa-l prezinte astazi pe Eugen Neagoe (51 de ani) in funcția de antrenor, dupa demiterea lui Mircea Rednic. Conferința de presa, programata inițial pentru ora 15:00, nu a mai inceput insa, fiind anulata din cauza prezenței ultrașilor in baza de la Saftica. ...

- Gazeta Sporturilor a publicat azi o investigație despre neregulile de la CS Dinamo și despre cum ministrul Carmen Dan, potrivit ofițerilor MAI, e in posesia a numeroase rapoarte despre ilegalitați comise, dar le ignora. Semnele de intrebare mai apar și pe alte segmente, pe langa stadion, punctate de…

- Antrenorul roman al momentului este Razvan Lucescu. Tehnicianul de 50 de ani a caștigat, dupa 34 de ani, titlul cu PAOK Salonic, provocand isterie in orașul din nordul Greciei. Aceasta performanța obținuta cu PAOK vine dupa o cariera de 16 ani, in care tehnicianul trecut pe la Rapid, FC Brașov, Al Jaish…

- O execuție cum rar vezi, ”a la Van Basten”, reușita de Moldoveanu, jucator imprumutat de la Dinamo, a decis derbiul dintre Petrolul și Universitatea Cluj, scor 1-0 și echipa ploieșteana intra, din nou, ”in joc” pentru cele doua locuri care vor duce la final de sezon in Liga I. Venirea lui Gheorghe Mulțescu…

- Uli Hoeness critica dur Manchester City. Președintele lui Bayern dezvaluie ce i-a povestit managerul spaniol din culisele clubului britanic controlat de miliardarul Mansour bin Zayed Al Nahyan. Mereu a fost nemulțumit Uli Hoeness de politica lui City și PSG, controlate de petrodolarii din Emirate și…