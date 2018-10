Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri chinez Li Yonghong, fostul patron al clubului AC Milan, a fost trecut de un tribunal din Hubei pe o lista a persoanelor care nu prezinta incredere din cauza datoriilor, instanta ordonand totodata sa-i fie retinut pasaportul, insa locul in care se afla Li, rezident in Hong Kong, este…

- Drama fara margini pentru portarul echipei nationale de fotbal U16. Dragos Horeboiu a ramas orfan de ambii parinți in doar o saptamana. Sora lui, in varsta de 11 ani, este grav ranita in spital, dupa ce a fost implicata intr-un accident infiorator de mașina. Mama, tatal și sora lui Dragos Horeboiu,…

- Silvio Berlusconi, noul proprietar al clubului italian de fotbal Monza, din Serie C, vrea sa impuna reguli stricte la noua echipa pe care a achizitionat-o la finele lunii septembrie, informeaza cotidianul L'Equipe. "Va fi o echipa tanara si alcatuita doar din jucatori italieni", a declarat, vineri,…

- Valentin Dragnea, fiul presedintelui PSD si principalul finantator al echipei Turris-Oltul Turnu Magurele, a avut parte de incidente la meciul echipei sale din Cupa Romaniei, care s-a jucat joi seara pe stadionul Giulesti impotriva Rapidului. Acesta a fost interpelat de un protestatar, care l-a apostrofat…

- Silvio Berlusconi (81 de ani) se intoarce in fotbal. Omul de afaceri italian care a cunoscut gloria cu AC Milan tocmai a cumparat un club din Serie C, SS Monza 1912, anunta Gazzetta dello Sport, care noteaza ca noului proiect i se va alatura si Adriano Galliani (74 de ani).

- Legenda AS Romei, Francesco Totti, a vorbit despre situația echipei pregatita de tehnicianul italian, Eusebio Di Francesco, la microfonul postului de radio al echipei din capitala Italiei, scrie Mediafax.Fostul decar al giallorossi-lor i-a luat apararea antrenorului Di Francesco. AS Roma a…