- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, cea de-a doua adolescenta care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, a revenit cu dezvaluiri despre principalul suspect si legatura pe care acesta o are cu persoane...

- Informatii de ultim moment despre Gheorghe Dinca. Criminalul din Caracal a fost dus, vineri dimineata, in casa ororilor, asa cum a fost numit domiciliul sau, pentru noi investigatii, potrivit Antena 3.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut duminica la Antena3 dezvaluiri tulburatoare - rapirea Alexandrei a fost filmata.„Exista filmari pe care organele in drept n-au pus mana. Sunt filmari in care se vede exact cum in spatele liceului a fost luata Alexandra, cum a vrut sa iasa…

- Un fost militar de la Deveselu a facut dezvaluiri incredibile despre locurile din apropierea casei lui Gheorghe Dinca. Un buncar anti-atomic se afla foarte aproape de Casa Groazei, anunța Antena3, care citeaza Cancan.ALERTA - Mihai Fifor anunța o operațiune de amploare a polițiștilor, in urma…

- Apar detalii șocante despre posibilele relații de grad inalt, ale lui Gheorghe Dinca. Principalul suspect in cazul disparițiilor din Caracal ar fi fost amantul unei judecatoare din Caracal, potrivit lui Alexandru Cumpanașu.

- O localnica a spus ca a primit un mesaj in care scria ca Alexandra traieste si este in podul unei case aflata la mica distanta de locuinta lui Gheorghe Dinca. In mesaj se arata ca este vorba despre „o casa parasita cu salcii pletoase". „Faceti ceva, Alexandra traieste, este in podul unei case, legata,…

- Mai dura decat povestile filmelor de groaza, realitatea te infioara cateodata.Un fost mecanic din Caracal, Gheorghe Dinca zis “Popicu” a ucis cu sange rece o tanara de doar 15 ani Ramașițe umane arse au fost gasite in locuința acestuia din Caracal, percheziționata vineri la șase dimineața, dupa dispariția…