Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.

- Sculptura lui Tutankhamon, veche de aproximativ 3.000 de ani, care a fost vanduta pentru 6 milioane de dolari de Christie's la Londra, pe 4 iulie. Autoritatile egiptene au cerut returnarea sculpturii deși aceasta facea parte dintr-o colecție privata. Numele cumparatorului sculpturii nu a…

- Autoritatile egiptene au cerut Interpol sa localizeze o sculptura reprezentand capul regelui Tutankhamon, veche de aproximativ 3.000 de ani, care a fost vanduta pentru 6 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Christie's la Londra, pe 4 iulie.

- Scandalul vanzarii unei statuete care reprezinta capul faraonului Tutankhamon continua dupa ce autoritațile din Egipt au cerut Interpolului sa intervina și sa localizeze caștigatorul licitației organizate de Casa Christie’s. Autoritațile din Cairo au contestat licitația organizata de Christie's la…

- Isaak el Matari, retinut marti, alaturi de alti doi barbati, intr-o operatiune antiterorista, a fost acuzat joi la Curtea Suprema din Parramata, la vest de Sidney, de planificare de atacuri teroriste si apartenenta la gruparea SI, informeaza canalul ABC. Suspectul, in varsta de 20 de ani,…

- Autoritatile britanice au anuntat ca Andrei Popescu, tanarul originar din localitatea damboviteana Razvad gasit mort intr-un apartament din Londra a fost injunghiat in inima. Autoritatile din Regat nu au insa nicio pista in privinta criminalului.

- Saptamana trecuta a fost citit testamentul regretatului cantaret britanic George Michael si s-a aflat ca niciunul dintre fostii sai iubiti nu vor primi niciun ban din averea sa estimata la 110 milioane de euro, relateaza online ziarul spaniol ABC."Este un Craciun pe care nu il voi uita niciodata:…

- Fadi Fawaz, fostul iubit al lui George Michael, nu vrea sa paraseasca locuința in care a stat impreuna cu regretatul cantareț, in ciuda scrisorilor trimise de familia artistului, arata periodicul britanic The Sun, potrivit Mediafax.Fadi, in varsta de 45 de ani, continua sa ocupe casa in valoare…