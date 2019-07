Fostul Papa Benedict al XVI-lea a facut o rara excursie in afara resedintei sale din Vatican, relateaza vineri dpa. Papa emerit Benedict, in varsta de 92 de ani, si-a petrecut dupa-amiaza zilei de joi in zona Castelli Romani, langa Roma, a declarat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, intr-un comunicat. Benedict al XVI-lea a vizitat Castelul Gandolfo, resedinta de vara a papilor, un altar al Fecioarei Maria in orasul Rocca di Papa si a luat cina in compania episcopului din Frascati, a spus Bruni. Excursia a avut loc in pofida unui val de canicula care afecteaza Roma. Fostul Suveran…