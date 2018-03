Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, referitor la protocolul incheiat intre Parchet si SRI in 2009, ca singura reactie este depunerea unei plangeri penale nationale pe numele Laurei Codruta Kovesi, Florian Coldea, George Maior si Tiberiu Nitu, semnatarii documentului.

- "Este un lucru de normalitate institutionala. In momentul in care s-au analizat protocoalele respective si s-a ajuns la concluzia ca ele nu incalca reglementarile privind secretul si siguranta nationala, este un lucru perfect normal. USR promoveaza, de cand a intrat in Parlament, elementul acesta…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate…

- SRI a publicat, vineri, protocolul secret incheiat in anul 2009 cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, colaborarea fiind semnata de Laura Codruța Kovesi și Tiberiu Nițu din partea Parchetului și de George Maior și Florian Coldea din partea serviciului secret. Deși protocolul a…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General, documentul avand 18 pagini. In baza acestui act de colaborare, Serviciul Roman de Informatii a acordat asistenta procurorilor, timp de 7 ani. Protocolul dintre Parchetul general…

- Dezvaluiri incredibile despre George Maior, Florian Coldea, Sebastian Ghita si Traian Basescu, pe blogul personal al jurnalistului Ion Cristoiu. Acesta a publicat un nou fragment din jurnalul Elenei Udrea, despre care spune ca ar fi fost scris in perioada 2014-2015.

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale. Documentul a fost incheiat pe data de 4 februarie 2009, fiind semnat de Tiberiu…

- Jurnalista Sorina Matei reacționeaza dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Aceasta susține ca desi „cercetarea penala este secreta potrivit Codului de Procedura Penala, PG/DNA adica procurorii trebuiau sa…

- Protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General facut public Serviciul Român de Informatii a publicat vineri pe site, protocolul de colaborare încheiat în anul 2009 de SRI cu Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru îndeplinirea…

- Traian Basescu face acuzații grave la adresa fostului șef la SRI, George Maior, actualul ambasador al Romaniei in SUA! Basescu spune ca Maior l-a mințit de 3 ori cat a fost șeful SRI. Prima minciuna a fost legata de fratele fostului președinte, Mircea Basescu, atunci cand i-ar fi spus ca nu știa…

- Sorin Ovidiu Vintu anunta, printr-o postare pe Facebook, ca operatiunea prin care a ajuns la inchisoare si prin care Sebastian Ghita a devenit patronul Realitatea, ar fi fost conceputa de directorul SRI din acel moment, George Maior, si de prim-adjunctul sau, Florian Coldea, la ordinele presedintelui…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a precizat, miercuri, ca i-ar fi dat bani lui Florian Coldea ca sa-i dea Laurei Codruta Kovesi pentru ca aceasta sa isi cumpere o masina, bani care nu ar mai fi fost returnati de procurorul-sef DNA.

- Abia acum s-a aflat. Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a facut o dezvaluire incredibila in cel mai nou episod al interviului realizat de Ion cristoiu la Belgrad. Ghita a spus ca fostul sef SRI, George Maior, le gasise o porecla Laurei Codruta Kovesi, dar si fostului adjunct SRI, Florian Coldea.Citește…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir sustine ca George Maior, fostul sef al SRI, a fost interceptat, in anul 2013, pe baza unui mandat de siguranta nationala. „Imi aduc aminte de o situatie in care chiar domnul Maior a fost interceptat pe mandat de siguranta nationala de catre Coldea. (…) In 2013 Serviciul…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir sustine ca George Maior, fostul sef al SRI, a fost interceptat, in anul 2013, pe baza unui mandat de siguranta nationala, precizand ca Maior a fost informat de Alina Bica, fapt ce ar i-ar fi atras sefei DIICOT antipatia lui Florian Coldea.

- Acuzații dure la adresa lui Liviu Dragnea. „Minte la fel cum respira cand spune ca sunt denuntator in dosarul Tel Drum.” - este reactia fostului prefect de Teleorman Teodor Nitulescu.Fostul prefect de Teleorman Teodor Nitulescu si-a adus aminte de rolul decorativ pe care il avea Dragnea in…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir sustine ca ex-directorul SRI George Maior a fost ascultat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea. Concret, Dragomir spune ca George Maior a fost interceptat la comanda lui Florian Coldea intr-un dosar in care era implicat finul lui Maior, Mircea Ursache de…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir sustine ca fostul sef al SRI, George Maior, a fost ascultat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea. Mai exact, Daniel Dragomir spune ca George Maior a fost interceptat la comanda lui Florian Coldea intr-un dosar in care era implicat finul lui Maior, Mircea…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat marti, referitor la relatia sa cu George Maior si Florian Coldea, ca toate detaliile le cerea de la Maior- seful SRI, iar cu Florian Coldea a vorbit doar atunci cand George Maior nu se afla in cladirea SRI.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca primele semnale de implicare ale SRI in politica au aparut in anul 2012 si toate partidele au fost de interes, dupa ce Marian Vanghelie a spus ca Ponta si Maior faceau liste cu cei care trebuie arestati din PSD."Fac…

- "Nu am fost niciodata la SRI sa ma vad cu Maior. Cu Coldea, am avut o singura intalnire", a spus consultantul politic Cozmin Gusa, la Realitatea TV. Acesta a comentat declaratiile lui Sebastian Ghita despre apropiatii sefilor SRI.Sebastian Ghita a spus recent ca Dan Voiculescu era un apropiat…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca fostul premier Victor Ponta a fost creatia lui Ioan Rus si George Maior, sustinand ca "tintele", in special cele din media, erau stabilite intr-un comitet constituit de Victor Ponta, in care erau SRI, DNA si Guvernul."Ponta…

- Stelian Tanase a pus 'tunurile' pe George Maior și Florian Coldea, dupa dezvaluirile lui Liviu Dragnea. "Cind șefii SRI – Maior si Coldea – aleg si resping ministri si/sau procurori, ei se plaseaza clar in afara legii.", a scris analistul politic pe blog."Scandalul a ajuns la punctul de fierbere.…

- Sebastian Ghita a continuat seria atacurilor in rafala la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa fostului adjunct SRI, Florian Coldea. Imediat dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu, Ghita a intrat in direct la Romania TV si 'i-a distrus' pur si simplu pe cei doi.Citeste…

- Suresele judiciare au declarat pentru Mediafax ca directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a fost audiat, in calitate de martor, in data de 28 februarie, iar fostul adjunct al SRI, Florian Coldea a ajuns la sediul DIICOT in data de 8 martie. Numele celor doi au fost mentionate, in…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, cercetat de DIICOT in dosarul Black Cube, susține ca audierile VIP-urilor in acest dosar ascund o alta miza. Dragomir susține ca șeful SRI, Eduard Hellvig, este audiat pentru a fi compromis, in timp ce Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea au dat declarații care…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca George Maior și Florian Coldea cunosc informații cu caracter penal despre Liviu Dragnea, iar daca aceștia vor vorbi, șeful PSD va ajunge sa faca 150 de ani de pușcarie.

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, marti seara, ca George Maior și Florian Coldea cunosc informații cu caracter penal despre Liviu Dragnea, iar daca aceștia vor vorbi, șeful PSD va ajunge sa faca 150 de ani de pușcarie.

- ”Domnul Maior și domnul Coldea, daca vor sa vorbeasca, maine Dragnea face 150 de ani de pușcarie. Dragnea nu știe nimic compromițator despre Maior și Coldea. Absolut nimic! In schimb, ei știu despre Dragnea. Deci cocoșelile astea ale lui sunt la stilul ”hai sa negociem”. Și cu Kovesi ați vazut ca…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a transmis, dupa audierea lui Florian Coldea in Comisia SRI, ca raspunsurile date de acesta reprezinta o bataie de joc la adresa miilor de romani ascultati, fugariti si condamnati abuziv si ca acum intelege de ce a fost arestat, ca sa nu fie deranjat Coldea.

- Victor Ponta a facut o dezvaluire-bomba despre iubita lui Liviu Dragnea! Conform fostului șef al PSD, Irina Tanase, actuala iubita a lui Dragnea, a fost motiv de negociere intre președintele Camerei Deputaților și George Maior și Florian Coldea, cand ultimii doi conduceau SRI.”Cand il ruga…

- Victor Ponta a lansat o acuzație extrem de grava la B1 TV! Conform fostului premier, George Maior și Florian Coldea știu informații cu caracter penal despre actualul președinte al Camerei Deputaților și pe care le tainuiesc.”Daca vorbesc domnul Maior și domnul Coldea, Liviu Dragnea o sa faca…

- Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir, judecat pentru mai multe fapte de coruptie. Cererea a fost acceptata, scrie ziare.com. Magistratul a facut aceasta cerere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca nu a fost la nicio zi onomastica a fostului sef-adjunct al SRI, Florian Coldea, si nici la cea a lui George Maior, fost sef al SRI. Pe de alta parte, acesta a refuzat sa spuna clar daca a fost sau nu la vreo petrecere organizata de SRI in anii trecuti.

- Președintele PSD i-a raspuns dur, luni, inainte de Comitetul Executiv al partidului, lui Codrin Ștefanescu dupa ce secretarul general adjunct al PSD i-a transmis liderului partidului ca trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Deși a precizat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- "Articolul 267 Cod Procedura Penala invocat in raspunsul DNA a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2014, deci un protocol semnat de DNA in 2013 si de ANCPI la 30.01.2014 nu putea avea ca temei juridic un text care nu era in vigoare la acele date. Doar daca DNA nu are puterea magica de a prevedea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- In jur de o suta persoane, printre care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si parlamentarul Liviu Plesoianu, s-au strans, sambata in fata Palatului Cotroceni, fiind nemultumite de atitudinea presedintelui fata de scandalul din DNA. Imbranceli intre participanti si reprezentantii #Rezist.

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Puterea si opozitia s-au contrat, luni, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea raportului comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din anul 2009, opozitia acuzand ca este vorba de ”o razbunare”, in timp ce puterea a sustinut ca a fost incalcata legea. Deputatul PNL Cezar Preda a…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a anuntat ca va face o conferinta de presa miercuri, de la ora 11.00, care va fi transmisa live in care va atinge teme precum "relatia ilegala si neconstitutionala dintre Coldea SRL si PFA Kovesi" si abuzul de mandate europene de arestare.

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- "Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo. Sunt instituții ale statului și sunt în regula, sunt în regula. Nu sunt în regula, haideți sa le închidem! A, clar, are dubla comanda! Am o relație instituționala cu serviciile. Macar o data…