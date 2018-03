Stiri pe aceeasi tema

- ”8 ore si 23 minute audierea lui Coldea SRL, cel mai important exponent al statului paralel. Rezultatul? Nu confirm, nici nu infirm. Adica o bataie de joc la adresa miilor de romani care au fost ascultati, fugariti, haituiti si condamnati abuziv pe banii statului in timpul lui Coldea.…

- Florian Coldea, fostul adjunct al SRI, a fost audiat, timp de opt ore, in Comisia de Control, la final spunand ca toate masurile luate de el au dus la un stat sigur si un Serviciu modern. A refuzat insa sa raspunda la vreo intrebare legata de controlul asupra Justitiei si implicarea in dosare.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.…

- El a spus ca s-a discutat "si despre sintagmele cu care astazi este redefinit statul de catre unele voci" si ca nu intelege aceasta sintagma, ci se poate referi doar la "statul vertical", pe care l-a "servit puternic in slujba Romaniei". Florian Coldea a mai sustinut ca intelege "atractia pentru…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca, deși Florian Coldea a fost audiat peste 8 ore in Comisia de Control a SRI, acesta a refuzat sa ofere detalii. Dragomir considera ca audierea a fost ”o bataie de joc” la adresa romanilor. Citește și: Florian Coldea AVERTIZEAZA, dupa audierea maraton:…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat mai bine de opt ore in Comisia de Control a SRI. La final, președintele Comisiei, Claudiu Manda, a explicat ca nu s-a atins subiectul chermezelor la care ar fi participat Liviu Dragnea, la vilele de protocol ale SRI.”Subiectul…

- Fostul prim-adjunct al Comisiei SRI, Florian Coldea, avertizeaza asupra faptului ca toata lupta din spațiul public și demersurile din ultima vreme tind sa se transforme intr-o vanatoare de vrajitoare, care afecteaza statul roma, dincolo de ”atracția pentru mister, spioni și conspirații”. El a facut…

- ”Unii jurnaliști ne cultivau cu multa insistența” ”Raspunsurile, ca sa sistematizez cumva lucrurile, s-au referit la o serie de chestiuni, alegații, acuzații vehiculate in spațiul public ale unor foști sau actuali beneficiari și parteneri instituționali, ale unor jurnaliști, oameni de media,…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, declarat ca nu crede ca Florian Coldea va dezvalui secrete ale Serviciului Roman de Informatii la audierea de marti de la comisia parlamentara de specialitate. ...

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Semne de intrebare in ceea ce privește audierea fostului adjunct al SRI la Comisia de Control. Mai exact, declarația lui Claudiu Manda -acesta a afirmat ca a decis de comun acord cu Florian Coldea amanarea audierii- este contrazisa chiar de Coldea care are o alta varianta. Comisia parlamentara de control…

- Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, urma sa fie audiat marti, de la ora 14.00, la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Cu toate acestea, audierea s-a amanat și urmeaza sa aiba loc pe 13 martie.

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa amane audierea acestuia pentru saptamana viitoare, in data de 13 martie, de la ora 11.00, potrivit Agerpres.

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anuntat luni ca audierea lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, se amana cu o saptamana deoarece acesta ar fi racit.

- Dupa dezvaluirile lui George Maior, de saptamana trecuta, din Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, care au starnit o adevarata furtuna in PSD, trebuia sa urmeze marti audierea generalului (r) Florian Coldea. Audierea nu va mai avea insa loc marti, 6 martie, ci la o data ulterioara.Oficial,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, ca niciodata nu a fost la vreo zi onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, mentionand ca va vorbi despre ceea ce stie in Comisia de control a SRI. "In ceea ce priveste ce am eu de spus, am spus ca voi spune in Comisia SRI tot ceea…

- "Articolul 267 Cod Procedura Penala invocat in raspunsul DNA a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2014, deci un protocol semnat de DNA in 2013 si de ANCPI la 30.01.2014 nu putea avea ca temei juridic un text care nu era in vigoare la acele date. Doar daca DNA nu are puterea magica de a prevedea…

- DNA anunta, intr-un raspuns pentru agentia MEDIAFAX, ca are acces la 21 de baze de date, inclusiv Agentia de Cadastru, in contextul acuzatiilor fostului ofiter SRI Daniel Dragomir cu privire la faptul ca exista un protocol DNA- Agentia de Cadastru, care permite liber acces la datele de cadastru.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a fost audiat, marti, in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, acesta dand detalii despre activitatea Serviciului in perioada in care a condus institutia. Dupa sase ore de audieri, Maior a declarat ca detalii despre cele spuse la comisie vor…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, iar la ieșire a lansat atacuri dure la adresa președintelui Klaus Iohannis, dar și la adresa Laurei Codruța Kovesi.Tariceanu susține ca s-a dus in Comisia de Control a SRI la audieri pentru a da un…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- S-au stabilit audierile in comisia SRI: Tariceanu, chemat pe 20 februarie, Florian Coldea, pe 6 martie. Și fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control al Serviciului, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Primul care va veni la audieri,…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a afirmat, luni, ca Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, l-a anuntat ca e de acord sa fie audiat in comisia de control a serviciului din Parlament.

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Florian Coldea a anunțat ca vrea sa fie audiat in Comisia de Cotnrol SRI din Parlament.”Am avut o discuție cu el, a zis ca dorește sa vina la Comisie, vom stabili o zi. Domnul Dragnea va fi și el audiat, dupa.”, a spus Claudiu Manda. știre in curs de actualizare

- Deputatul Liviu Plesoianu iese la inaintare cu ironii dure la adresa fostului sef din SRI, Florian Coldea. Totul dupa ce a iesit la iveala faptul ca acesta din urma va urma sa predea un curs la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj. Citeste si: VICTORIE pentru Romania, la Fed Cup: Sorana Cirstea…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a dat declaratii, vineri, la DIICOT in dosarul "Black Cube", precizand ca saptamana viitoare va informa Inspectia Judiciara si pe ministrul Justitiei referitor la modul abuziv in care a inceput dosarul, respectiv la sesizarea sefului SPP, Lucian Pahontu."Horodniceanu…

- Locotenent colonelul (r) SRI Daniel Dragomir l-a acuzat, intr-un interviu la Antena 3, pe deputatul de Bacau Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, reprezentatul USR in Comisia parlamentara de control a activitații SRI, ca ar fi omul generalului SRI Dumitru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, sustine ca generalul SRI Dumitru Dumbrava este protejat de reprezentantul USR in Comisia parlamentara de control al SRI, Daniel Stanciu Viziteu, mentionand ca este "un parlamentar care ii serveste ceaiul generalului Dumbrava".

- Locotenent colonelul (r) SRI Daniel Dragomir l-a acuzat, intr-un interviu la Antena 3, pe reprezentatul USR in Comisia parlamentara de control a activitații SRI ca este omul generalului SRI Dumitru Dumbrava.„Inclusiv in Comisia parlamentara exista un parlamentar care ii servește ceaiul generalului…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a vorbit, duminica, la „Adevaruri de viața”, despre faptul ca va intra in politica, dar face și cateva dezvaluiri și despre generalul Dumbrava. „Eu am incredere in Comisia Parlamentara. Știu ca acolo sunt oameni și oameni, pe unii dintre ei ii știu.…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, republicanul Paul Ryan, a declarat vineri ca raportul intocmit de Comisia pentru Informatii care invoca abuzuri din partea FBI si a Departamentului de Justitie nu este un rechizitoriu la adresa acestor institutii, relateaza site-ul BBC News.

- Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si fost ofiter in Politia Judetului Constanta, cu grad de comisar sef, cere sa fie eliberat conditionat. Conform portalului instantelor de judecata, la inceputul lunii decembrie 2017, Judecatoria Medgidia,…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica."In SUA, statul paralel,…

- Platforma Romania 3.0, inițiata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, a organizat, miercuri, la Bruxelles, o conferința pe tema abuzurilor din justiție ce au loc in Romana, precum și despre statul paralel. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta,…

- Fostul colonel al SRI, Daniel Dragomir, lanseaza un atac extrem de jur la adresa jurnalistei Ioana Ene Dogioiu, de la Ziare.com. Acesta susține ca jurnalista este unealta lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, prin care se lanseaza mesajele publice dorite.Citește și: ALERTA - Klaus…

- Daniel Dragomir, fostul ofiter SRI, a declarat vineri ca a existat un mandat de ascultare urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr un dosar deschis in 2013 si din care s a desprins ulterior cauza Microsoft, informeaza Romania TV.Mandatul…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft.

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, într-un dosar deschis în 2013 si din care s-a desprins

- Document bomba, despre zeci de demnitari care ar fi fost interceptați de procurorii DNA in baza mai multor mandate, care au fost emise de Curtea Suprema. Printre aceștia se numara și șeful Senatului, Calin Popescu Tariceaniu, care a reacționat virulent, spunand ca nu a fost informat de aceste interceptari.…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft.

- Fost ofițer al SRI, Daniel Dragomir, a facut o conferința de presa, la care a raspuns mai multor întrebari puse de presa interesata sa afle noi informații "secrete". Dragomir a raspuns, cu aplombul dar și cu inteligența de care a dat dovada în toate aparițiile sale — dar a refuzat…

- In acest moment in Romania exista opt structuri specializate care efectueaza interceptari, acestea solicitand si obtinand mandate de siguranta nationala, a declarat, duminica seara, fostul ofiter al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Daniel Dragomir. „( Sunt) toate serviciile de informatii, care…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…