- SIVECO România lanseaza o noua versiune a aplicației INOVAGRIA Meteo, atât pe Android, cât și pe iOS, cu noi facilitați dedicate managementului fenomenelor meteo și agrometeo din România. Cu urmatoarele noi funcționalitați, fermierii vor putea sa își planifice…

- In orasul Navodari, pe bulevardul Mamaia Nord, lot 1 2 2, urmeaza sa fie ridicate doua blocuri de noua etaje fiecare. In acest sens, Georgeta Pavel a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Construire trei imobile apart hoteluri…

- In jur de o suta persoane, printre care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si parlamentarul Liviu Plesoianu, s-au strans, sambata in fata Palatului Cotroceni, fiind nemultumite de atitudinea presedintelui fata de scandalul din DNA. Imbranceli intre participanti si reprezentantii #Rezist.

- In prima luna a anului 2018 au fost vandute la nivel național 39.482 de imobile, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Doar in prima luna a anului 2018 au fost vandute in Romania 39.482 de imobile.

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 13 februarie, audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful serviciului juridic, Dorle Cosmin, consilierul pe relatii cu publicul, Gazdac Florin respectiv reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)…

- În luna ianuarie 2018, au fost vândute, la nivelul întregii tari, 39.482 de imobile, cu 16.315 mai multe decît în ianuarie 2017, cele mai multe în Bucuresti, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. În Bucuresti s-au vândut…

- Dezastru total la resursele minerale ale statului! Un control al Corpului de Control al Primului Ministru la Agenția pentru Resurse Minerale s-a finalizat cu sesizarea Parchetului Curții de Apel, precum și a altor instituții de control ale statului dupa neregulile majore gasite de inspectorii guvernamentali…

- Eticheta oferirii de cadouri corporate este subiectul celui mai nou program de training lansat de agenția Creative Business Management. Workshop-ul este susținut de trainerul Cristina Turnagiu Dragna, secretar general al Asociației Romane pentru Protocol și Ceremonial și gazduit de AZAY, furnizor oficial…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a dat declaratii, vineri, la DIICOT in dosarul "Black Cube", precizand ca saptamana viitoare va informa Inspectia Judiciara si pe ministrul Justitiei referitor la modul abuziv in care a inceput dosarul, respectiv la sesizarea sefului SPP, Lucian Pahontu."Horodniceanu…

- Din punct de vedere peisagistic și fitosanitar, spun specialiștii din primarie, salcamii ornamentali, in funcție de specie, au o durata de viața de 15-20 de ani, iar cei de pe C.D. Loga au fost plantați in urma cu 45 de ani. Mulți dintre ei prezinta un adevarat pericol, mai ales la o rafala mai puternica…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul "Black Cube" sunt finalizate, dar atata timp cat nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI, Daniel Dragomir, inculpat in acest caz, lucrurile se vor opri.Intrebat daca s-a aflat cine este…

- Un site de stiri a acuzat armata rusa ca a lasat practic acces liber pe internet pentru "potentiali inamici" la datele personale ale militarilor, provocand marti mania Ministerului Apararii, relateaza AFP. Site-ul local de stiri Fontanka.ru din Sankt Petersburg a anuntat luni ca oricine…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat marti ca 90 la suta din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, insa daca nu exista colaborare din partea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 6 februarie audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful serviciului juridic, Dorle Cosmin, consilierul pe relatii cu publicul, Gazdac Florin respectiv reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)…

- Trei polițiști, dintre care doi angajati ai Inspectoratului National de Patrulare si un ofiter de investigatie din cadrul Directiei politiei mun. Chisinau a Inspectoratului General al Politiei, au fost trimiși in judecata pentru tentativa de a musamaliza un dosar de fals in acte.

- Daniel Dragomir a dezvaluit, la TVR 1, ca fiul lui Liviu Dragnea este in vizorul DNA. ”Daca ma intrebați pe mine, acel mesaj care i s-a dat lui Paul Stanescu, ca in luna martie va fi executat, nu se referea la niciunul dintre dosarele sau dintre lucrurile despre care știm noi deja. Se referea la…

- O situație fara precedent, in doua blocuri din Craiova, unde se afla apartamente care, in ciuda existenței fizice, nu figureaza in baza de date a Direcției de Impozite și Taxe și a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Dolj, ...

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat ca va sustine astazi o conferinta de presa in care va face alte dezvaluiri care sa-i sustina acuzatiile legate de colaborarea SRI-presa-justitie. Potrivit acestuia, invitat la declaratii va fi si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu.

- Organizatia USR Constanta va depune, la inceputul saptamanii viitoare, reclamatii conducerii Spitalului Judetean Constanta, Directiei de Sanatate Publica a judetului si Consiliului Judetean, dupa ce, zilele trecute, a imortalizat cum pacienti, apartinatori si cadre medicale fumeaza in incinta unitatii…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj - impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana facut 47 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Cluj, Neamt si Bistrita-Nasaud, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si-a exprimat, miercuri, la o dezbatere la Bruxelles, ingrijorarea asupra independentei sistemului judiciar din Romania, mentionand implicarea serviciilor in justitie si precizand ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul masuri punitive, daca lucrurile nu se rezolva.

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a anuntat ca va face o conferinta de presa miercuri, de la ora 11.00, care va fi transmisa live in care va atinge teme precum "relatia ilegala si neconstitutionala dintre Coldea SRL si PFA Kovesi" si abuzul de mandate europene de arestare.

- Timisul este judetul cu cea mai mare suprafata agricola, dar, in acelasi timp, se detaseaza si ca lider national al pietei funciare. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), in judetul Timis s-au perfectat pe parcursul anului trecut nu mai putin de 8.866 de…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a marit fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene. 31 ...

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile. Dintre acestea, 192.606 au fost inregistrate in anul 2016 si 386.298 in anul 2017. In 2018, ANCPI va grabi inregistrarea gratuita…

- In anul 2017, la nivelul judetului nostru au fost vandute 16.716 de imobile, Aradul situandu-se pe locul 9 pe tara in ceea ce priveste dinamica vanzarilor, potrivit datelor statistice puse la dispozitie de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In luna decembrie 2017, numarul…

- Medicul Mihai Lucan a descoperit in masina pe care o folosea un dispozitiv de interceptare ambientala care apartine Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat si Terorism (DIICOT), iar reprezentantii institutiei au precizat ca a fost montat ”cu respectarea normelor de procedura…

- Ministerul Sanatatii invita reprezentantii asociatilor de pacienti , joi, 11 ianuarie, pentru a purta discutii referitoare la forma actuala a proiectului pentru legea transplantului, urmand sa ajunga pe masa parlamentarilor pentru dezbatere publica si adoptare. Citeste si: Liviu Pop s-a razgandit:…

- Numarul vanzarilor de imobile a ajuns, la sfarsitul anului 2017, la 627.802 unitati, in luna decembrie numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, a fost de 55.974 se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru…

- Primaria Sectorului 6, prin Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6 (DGITL), informeaza membrii comunitatii ca isi pot achita online impozitele, taxele locale și amenzile prin ghiseul.ro, fara a mai fi nevoie sa se deplaseze la sediul Direcției. Datele de acces pot fi obtinute usor si…

- Simona Gherghe, prezentatoarea “de drept” de la “Acces direct” – emisiune care in 2018 aniverseaza 10 ani de la prima emisie! – se intoarce pe micul ecran maine, la ora 17.00, dupa 9 luni de concediu de maternitate. Vedeta tv a facut o marturisire emotionanta! Indragita vedeta tv a vorbit despre cat…

- Cancelaria Guvernului nu are nicio informație oficiala despre o eventuala vizita a unei delegații a Ministerului de Externe a Federației Ruse in Republica Moldova. „In agenda de protocol nu este inclusa nicio intrevedere de acest fel”, a declarat pentru Agora Tatiana Gumene, șef-adjunct al Directiei…

- Daniel Dragomir, fostul ofiter SRI, a declarat vineri ca a existat un mandat de ascultare urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr un dosar deschis in 2013 si din care s a desprins ulterior cauza Microsoft, informeaza Romania TV.Mandatul…

- "Nici nu știam ca sunt pe aceasta lista. A fost legala aceasta interceptare? Daca da, vreau sa știu pentru ce motiv s-a intamplat. Eu, fiind un om cu bun simț, nu am sarit niciodata dincolo de litera legii", a zis Ecaterina Andronescu la Antena 3. Intr-o conferința de presa, fostul ofițer…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- In acest moment in Romania exista opt structuri specializate care efectueaza interceptari, acestea solicitand si obtinand mandate de siguranta nationala, a declarat, duminica, fostul ofiter al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Daniel Dragomir.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a lansat, duminica, platforma civica Romania 3.0, cu ajutorul careia isi propune crearea unor strategii prin care Romania sa-si poata redobandi demnitatea nationala.

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…

- Un ofiter din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Politie Romana a fost trimis in judecata, joi, de catre procurorii DNA pentru trafic de influenta. El este arestat inca din noiembrie, fiind acuzat ca ar fi cerut 200.000 de euro unui om de afaceri cercetat pentru evaziune…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a devenit o institutie care se autofinanteaza, dupa ce Guvernul a decis sa nu mai aloce fonduri de la bugetul de stat. Directorul agentiei spune ca aceasta este singura metoda care poate grabi cadastrarea tuturor proprietatilor din tara.

- Așa cum relatam intr-un articol precedent, 660 de localitați din intreaga țara vor beneficia de cadastru gratuit, lucrarile urmand a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile. Radu-Codruț Ștefanescu, președinte – director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI),…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a publicat lista comunelor care vor beneficia de cadastrare integral din fonduri externe nerambursabile. Romania a atras peste 310 mil. euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020.