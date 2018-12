Fostul ministru Pop trimite sageti catre Cotroceni: “suspiciuni rezonabile de plagiat si falsificare”

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop, senator PSD, a sustinut, joi, ca rezultatele proiectului "Romania educata", finantat din bani publici, au "suspiciuni rezonabile de plagiat si falsificare" si l-a invitat pe presedintele Klaus Iohannis sa verifice si sa comunice public concluziile. "Rezultatele…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop, l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca ar fi plagiat rezultatele proiectului „Romania educata”, fara a prezenta vreo dovada. In luna iulie, comisia care trebuia sa-i ofere titlul de doctor lui Liviu Pop…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop, senator PSD, a sustinut, joi, ca rezultatele proiectului “Romania educata”, finantat din bani publici, au ”suspiciuni rezonabile de plagiat si falsificare” si l-a invitat pe presedintele Klaus Iohannis sa verifice si sa comunice public concluziile.

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, il acuza pe presedintele Iohannis ca ar fi plagiat proiectul "Romania educata", lansat miercuri, la Cotroceni."Rezultatele proiectului “Romania educata”, finanțat din bani publici, au suspiciuni rezonabile de plagiat și falsificare. Il poftesc…

- Peste exact o saptamana, premierul si ministrii cu responsabilitati in cadrul CSAT sunt asteptati la sediul Presedintiei, unde urmeaza sa aiba loc o reuniune a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Pe agenda viitoarei sedinte a CSAT-ului figureaza, intre altele, subiecte ce tin de Planul de inzestrare…

- Dupa ce seara trecuta tanarul propus de PSD ca ministru al Dezvoltarii – dar a cazui numire a fost refuzata de catre Klaus Iohannis – s-a dezlantuit la adresa presedintelui, invocand un “act de antisemitism”, de la Cotroceni s-a aflat replica data de seful statului acuzatiilor formulate de catre Ilan…

- Dupa ce George Ciamba a depus juramantul la Cotroceni, in cadrul unei ceremonii la care au fost prezenti, miercuri dimineata incepand cu ora 10, mai multi membri ai Cabinetului Dancila, in frunte cu premierul, Klaus Iohannis i s-a adresat in prima faza noului ministru delegat pentru Afaceri Europene.…

- Premierul si cativa ministri ai Cabinetului pe care il conduce – intre ei Sorina Pintea si Eugen Teodorovici- au fost prezenti, vineri seara, la Cotroceni. Au asistat cu totii la ceremonia in cadrul careia cel mai nou membru al Guvernului a depus juramantul de investitura. Niculae Hurduc a fost numit…