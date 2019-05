Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer, fost ministru al Mediului de Afaceri (PSD), este audiat de polițiștii din Direcția de Investigare a Criminalitații Economice (DICE) in dosarul fraudarii companiei Unirea Shopping Center, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Ilan Laufer ar fi suspect pentru Complicitate la gestiune…

