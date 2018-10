ANAF începe ,,lupta pentru TVA”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trebuie să crească nivelul de colectare până la finalul acestui an, iar accentul principal se va pune pe colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), a anunţat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ,,ANAF are de recuperat foarte mult. Până la finalul acestui an, eu chiar voi pune… [citeste mai departe]