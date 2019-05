Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru pentru Mediul de afaceri Ilan Laufer este suspect de evaziune fiscala si delapidare in dosarul in care este implicata Carmen Adamescu, fosta sotie a omului de afaceri Dan Adamescu, au declarat joi, pentru AGERPRES, surse judiciare. Politistii au efectuat, joi, opt perchezitii in Bucuresti…

