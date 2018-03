Stiri pe aceeasi tema

- "Intre discuțiile despre congresul lui Liviu Dragnea și presupusa poza a Codruței Koveși din interviurile lui Sebastian Ghița, pare ca nici nu observam cateva evenimente majore internaționale care pot afecta economia Romaniei." - Este opinia Ioanei Petrescu, fost ministru de Finante in Guvernul Ponta.…

- Deputatul Remus Borza a comentat actiunea lui Donald Trump, de a-l demite pe Rex Tillerson din functia de secretar de stat si de a-l inlocui cu seful CIA, Mike Pompeo, explicand ca „tendintele autoritariste se manifesta si la case mai mari”. Borza l-a comparat pe Trump cu Liviu Dragnea si a precizat…

- Sebastian Ghita a declarat miercuri seara ca Liviu Dragnea i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar. „Inca nu am vazut Parlamentul Romaniei sa laude…

- Dupa ce, marti seara, Liviu Dragnea si Victor Ponta au decis sa dea cartile pe fata si sa se razboiasca, miercuri a fost ziua celorlalti doi lideri implicati, in acea vreme, in constructia USL: Crin Antonescu si Daniel Constantin. Crin Antonescu: Sub nicio forma nimeni nu s-a amestecat in numiri Crin…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat...

- Fostul premier Victor Ponta a comentat la Digi24 declarațiile președintelui PSD, Liviu Dragnea, care spunea ca Ponta ar fi format guvernul impreuna cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adaugat ca Dragnea ar fi dorit și el o funcție in acel executiv…

- Un fost ministru iese la rampa cu o reactie transanta, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul USL din 2012 s-a constituit in baza unei liste propuse de fostul sef al SRI George Maior. Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat miercuri ca nu SRI l-a propulsat in Guvernul USL din 2012, ci…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac la șeful PSD dupa ce Liviu Dragnea, intr-o emisiune, a spus ca Ponta a facut numiri in funcții la comanda SRI și a președintelui Traian Basescu. Victor Ponta il face “mincinos” pe Liviu Dragnea și ii cere sa precizeze cu nume și prenume miniștrii pe care i-ar fi numit…

- Fostul premier Victor Ponta nu a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne in primul Cabinet pe care l-a condus in calitate de premier, a declarat miercuri deputatul independent Daniel Constantin, fost partener de alianta cu PSD in acea perioada. Intrebat daca a vazut…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a comentat, miercuri, declaratiile lui Liviu Dragnea privind numirea sefei DNA, LAura Codruta Kovesi, in 2013, si intelegerile dintre Victor Ponta si Traian Basescu, afirmand ca Ponta l-ar fi informat ca a ales „formula de compromis”. Antonescu a mai spus ca…

- Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, pe atunci sef al SRI. "Dragnea mincinosul s-a dus iar la televizor ca sa ii minta pe cei ( din ce in ce mai putini) care inca mai au naivitatea sa il mai…

- Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe in Guvernul Ponta, a reacționat la declarația facuta de Dragnea, conform careia este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania. Petrescu susține ca este de acord ca avem o problema cu unii romani care defaimeaza țara in afara, insa totodata…

- Liviu Dragnea a dezvaluit cum s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Victor Ponta ar fi stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI, George Maior. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Premierul Viorica Dancila a invitat femeile din Romania sa intre in politica si se alature social-democratilor, aratand ca doar PSD le ofera oportunitate. "Am onoarea sa fiu prima femeie prim ministru a Romaniei, iar pentru asta ii multumesc domnului presedinte Liviu Dragnea si tuturor colegilor care…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx PSD, ca ia in calcul sa candideze pentru un post de vicepresedinte al PSD, insa ameninta ca daca proiectele Capitalei nu vor fi duse la indeplinire intr-un timp rezonabil, va demisiona din functiile politice.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, fost consilier in Parlamentul Germaniei, povesteste, pe Facebook, ca Martin Schulz, liderul socialistilor germani, a fost blocat de propriul partid pentru a ocupa functia de ministru de Externe. Motivul? Schulz si-ar fi incalcat o promisiune data inainte de…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, generand un nou episod in incurcatura politica din Germania, relateaza AFP.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat marti ca ministrul ungar de Externe i-a transmis invitatia premierului Viktor Orban pentru o intrevedere la nivel de sefi de partide, urmand sa fie stabilita data acesteia, transmite Agerpres.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat marti ca ministrul ungar de Externe i-a transmis invitatia premierului Viktor Orban pentru o întrevedere la nivel de sefi de partide, urmând sa fie stabilita data acesteia

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat miercuri ca Lucian Pahontu i-a transmis printr-un "prieten" ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi 'executat' si ca el ar putea prelua "si partidul chiar"."A venit un prieten la mine din…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a afirmat vineri ca noul Guvern este unul de “papusi” si cere ca Liviu Dragnea si Lia Olguta Vasilescu sa dea explicatii cu privire la salariile romanilor, despre care spune ca vor scadea in 2018

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, inainte de sedinta CEx al PSD, in care se decide lista ministrilor din Cabinetul Dancila, ca din viitorul Executiv nu vor face parte ministri cu probleme de integritate. Intrebat de Rovana Plumb, liderul PSD a afirmat ca aceasta nu are vreo problema.

- Guvernul face un pas inapoi și va modifica declarația 600. Termenul de depunere al formularului va fi prelungit pana la 1 martie. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost cel care a facut anunțul. Social-democratul a recunoscut ca s-a comunicat foarte prost pe aceasta tema. Declarația 600 trebuie completata…

- Guvernul a facut un pas inapoi in cazul Declaratiei 600 și a decis, pana la acest moment, prelungirea termenului de depunere pana la 1 martie, insa liderul PSD, Liviu Dragnea vorbea chiar de eliminarea formularului. In replica, Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe in perioada martie – decembrie…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Componenta cabinetului condus de premierul desemnat Viorica Dancila va fi adoptata vineri prin vot de conducerea PSD, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea citat de Agerpres.ro. Azi a fost sustinut in unanimitate ca vineri sa ne vedem la ora 11,00, sa adoptam prin vot componenta cabinetului,…

- Fostul ministru Ioana Petrescu iese la atac dupa desemnarea Vioricai Dancila, spunand intr-o postare pe Facebook ca Liviu Dragnea, „ ajutat” de Klaus Iohannis, „poate fi, in sfarșit, premier”.CTP, ironii incredibile la adresa Vioricai Dancila: 'O singura curiozitate am, s-o aud pe doamna Dancila…

- "Este o disputa in interiorul partidului, care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt atat de grave. Eu ma ințeleg foarte bine atat cu Liviu Dragnea cat și cu premierul Mihai Tudose.Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne. Nu putem…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Dragnea, reacție in scandalul Tudose-Dan: ”Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru. Punct”, a spus președintele PSD, vineri, la Bacau. Liviu Dragnea se afla in aceasta perioada intr-un turneu in județele din Moldova, pentru a-și securiza voturile, in Comitetul Executiv Național care va avea loc…

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, s-a prezentat vineri dimineața la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghița, anunța Antena3. Acesta nu a dorit sa faca niciun fel de declarații la...

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- Fosta secretara a lui Liviu Dragnea, acum ministru de Interne, a ajuns de rasul politistilor. Acestia nu se feresc sa o ironizeze pe paginile de socializare si sa ii ceara „decat demisia" lui Carmen Dan, asta dupa ce ace...

- Fostul premier Victor Ponta ii transmite lui Liviu Dragnea ca ministrul Carmen Dan trebuie sa plece de urgența din funcție. "Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie, pentru majoritatea covarsitoare a angajatilor corecti si muncitori…

- Fostul premier, Victor Ponta a comentat actuala situație din Ministerul de Interne, dezvaluind ca are informații conform carora Carmen Dan ar vrea sa demisioneze, dar nu o lasa Liviu Dragnea. Ponta a povestit și un episod in care s-a certat cu actualul lider al PSD pentru ca nu a vrut sa-i dea pe mana…

- Fostul premier, Victor Ponta, susține ca scandalul momentului in care este implicata și Carmen Dan, ministrul de Interne, este mult mai complicat decat pare. Conform lui Ponta, Dan ar vrea sa demisioneze, dar nu poate face acest lucru fara acordul lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.

- Premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat in scandalul polițistului-pedofil pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze. Mai mult, potrivit unor surse, Tudose i-ar fi cerut lui Carmen Dan, intr-o intalnire privata, sa nu ceara demisia…

- "Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! RadarulPadurilor, Codul silvic, diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru…

- Mircea Geoana, fost ministru de Externe al Romaniei, este casatorit cu Mihaela Geoana și au impreuna o fiica, Ana Maria. Tanara face senzație peste Ocean. Vezi galeria foto + 4 + 4 Ana Maria Geoana este studenta la Facultatea de Medicina in Pennsylvania și are o viața pe care orice tanar ar invidia-o.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. "O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza Hotnews pe tema luptelor interne din PSD in contextul in care baronii inca nu au identificat un lider potrivit pentru a-i lua locul lui Liviu Dragnea.Hotnews: Se ascut din nou sabiile in PSD iar ecourile tensiunilor interne…