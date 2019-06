Fostul ministru de Finanțe Gheorghe Ialomițianu a demisionat din PNL ​​​Fostul ministru de Finanțe Gheorghe Ialomițianu a demisionat din PNL. Demisia a fost depusa la organizația PNL Brașov din care acesta facea parte.



&"Am simțit ca actuala conducere nu are nevoie de expertiza mea. Am fost invitat la acțiunile mari ale partidului, era foarte bine sa fiu acolo, însa dupa aceea nimic. Pe nimeni nu interesa experiența mea&", a declarat Ialomițianu, pentru HotNews.ro.





Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Ialomițianu, fost ministru al Finanțelor, a anunțat luni dimineața ca a demisionat din PNL Brașov. „Astazi am decis sa imi dau demisia din PNL Brașov. Mulțumesc foștilor colegi din acest partid pentru buna colaborare”, a scris Ialomițianu, luni dimineața, pe Facebook. Gheorghe Ialomițianu,…

- Fostul ministru al Finantelor Gheorghe Ialomitianu si-a anuntat, luni, demisia din PNL. "Astazi am decis sa imi dau demisia din PNL Brasov. Multumesc fostilor colegi din acest partid pentru buna colaborare", a scris Ialomitianu, luni, pe pagina sa de Facebook. El a fost ministru…

- Fost ministru de Finanțe și deputat din partea PDL, Gheorghe Ialomițianu, a demisionat din PNL Brașov. Acesta a facut anunțul pe pagina personala de Facebook.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in SUA pentru trafic de organe…

- Roxana Minzatu este licențiata in științe politice in limba engleza. Din decembrie 2016, este deputat de Brașov in Parlamentul Romaniei. Este specializata in atragerea de fonduri europene nerambu...

- Josefa Gonzalez Blanco, ministru al mediului in Mexic, a cerut ca un avion sa fie ținut la sol 38 de minute ca sa aiba timp sa ajunga la aeroport. Saptamana trecuta, doamna trebuia sa zboare de la Mexico City pana in Mexicali, la granița cu Statele Unite, dar din motive neclare a fost nevoita sa intarzie.…

- „Voi merge la Guvern si am o alta intrevedere cu dna prim-ministru. (...) Voi porni in scrisoarea pe care am redactat-o de la vointa politica exprimata in cadrul CEx, si anume de retragere a sprijinului politic pentru subsemnatul in calitate de ministru al Justitiei, voi porni de la vointa exprimata…

- Rpxana Popa, consiliera a premierului Viorica Dancila, si-a anuntat, vineri, pe Facebook, demisia de la Guvern si din PSD. Aceasta a trimis o scrisoare liderului PSD Vaslui, Adrian Solomon in care precizeaza motivul pentru care a decis sa paraseasca formatiunea social-democrata. "Va aduc la cunostinta…

- Unul dintre cei doi vicepresedinți ai Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie (ANRE), Henorel Soreata, și-a depus demisia la Parlament în urma cu o saptamâna, potrivit informațiilor HotNews.ro. Chiar daca a trecut o saptamâna de la demisie, nici pâna astazi ANRE…