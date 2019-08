Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a acceptat oferta de a se intalni cu omologul irlandez Leo Varadkar pentru a discuta despre Brexit si despre "plasa de siguranta" (backstop, prevedere propusa de Bruxelles de a mentine deschisa frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord…

- Brexitul fara acord va dauna Marii Britanii mai mult decât restului Europei, indiferent cât pretinde guvernul premierului Boris Johnson ca nu va fi asa, a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în remarci publicate sâmbata, transmite Reuters.…

- Alegerea lui Boris Johnson drept premier al Marii britanii i-a facut pe majoritatea scoțienilor sa iși doreasca o desprindere de Regatul Unit, rezulta dintr-un sondaj de opinie realizat de Michael Ashcroft Associates, citat de Reuters. Din sondajul realizat recent rezulta ca 46% dintre cei 1.019 scotieni…

- DUP sustine guvernul britanic in parlamentul de la Londra, avand zece membri in Camera Comunelor. ''Exista cai de a solutiona aceasta chestiune daca ambele parti dau dovada de vointa'', a spus Foster, dupa o intalnire avuta la Belfast cu noul premier britanic Boris Johnson.''Asadar,…

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters. ”Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…