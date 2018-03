Stiri pe aceeasi tema

- O parte a alesilor separatisti catalani au indemnat miercuri Parlamentul regional sa-l investeasca pe Carles Puigdemont presedinte, in pofida incarcerarii sale in Germania, unde asteapta ca justitia sa se pronunte asupra extradarii sale catre Spania, relateaza AFP. ”In aceste vremuri de urgenta democratica…

- Fostul ministru catalan Clara Ponsati, acuzata de rebeliune in Spania, care o cauta, a fost eliberata pe cautiune miercuri, in urma unei infatisari la tribunalul scotian insarcinat sa examineze o cerere de extradare trimisa de Madrid, potrivit BBC, scrie Reuters.Carla Ponsati s-a prezentat…

- Fostul ministru catalan al educatiei, Clara Ponsati, vizata de un mandat de arestare european pentru ca a luat parte la declararea unilaterala a independentei Cataloniei, s-a predat miercuri politiei din Scotia, unde se afla in exil, relateaza Reuters si AFP. Clara Ponsati a sosit cu putin…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a depus o plangere la Comitetul ONU pentru Drepturile Omului in care acuza Guvernul central de la Madrid ca ii incalca dreptul de a fi ales, dar si libertatea la exprimare si asociere.

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. Reamintim ca fostul lider separatist catalan…

- Un judecator al Curtii Supreme spaniole a confirmat vineri trimiterea in judecata a 13 lideri separatisti catalani pentru 'rebeliune', infractiune pasibila de inchisoare intre 25 si 30 de ani, transmit Reuters, AFP si EFE. Printre cei 13 se afla si Carles Puigdemont, fostul sef…

- Jordi Sanchez, candidatul secesionist la presedintia guvernului Cataloniei aflat in detentie provizorie, a renuntat la candidatura pentru a permite formarea rapida a unui executiv regional, a anuntat miercuri presedintele parlamentului catalan, Roger Torrent, informeaza AFP. Jordi ''Sanchez…

- Partidul de guvernamant din Slovacia incearca sa evite alegerile anticipate, oferindu-i postul de ministru de interne unui oficial apolitic, pentru a investiga uciderea unui jurnalist a carui moarte a cauzat o criza ce a dus la caderea premierului Robert Fico, relateaza Reuters. Sef al partidului de…

- Zeci de mii de persoane au demonstrat din nou sambata in Spania pentru a cere o revalorizare a pensiilor si pentru a apara sistemul actual de pensii amenintat cu privatizarea de guvernul conservator al premierului Mariano Rajoy, au anuntat sindicatele, relateaza AFP, potrivit Agerpres. La Barcelona…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont nu exclude organizarea de noi alegeri in Catalonia daca candidatul separatistilor pentru sefia executivului regiunii nu poate fi investit in mod normal, a declarat el intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP. 'Nu este o tragedie sa avem…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Acolo unde soarele e mereu prezent, iar plaja si briza te imbie la o vacanta fara sfarsit, acolo a fugit de iarna si vedeta TVR, impreuna cu sotul ei si prietenii sai. Cristina Soloc a pus frigul „on hold” si si-a facut bagajul pentru Spania. Evident ca, date fiind temperaturile prietenoase din sud,…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters. Puigdemont il va propune…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmit Reuters si AFP, informeaza…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Secesionistii din Catalonia ar putea face 'un pas inapoi' pentru ca apoi 'sa castige forta', estimeaza, intr-un interviu publicat joi de AFP, liderul partidului liberal spaniol Ciudadanos, principala forta de opozitie fata de separatisti, criticand 'inactiunea' guvernului spaniol.…

- Suspendarea unor curse operate de Compania Nationala de Transporturi Aeriene TAROM pe Aeroportul Iasi a incins din nou spiritele in jurul aerogarii. Informatia, neconfirmata de TAROM, reaprinde temerile aparute cu o luna in urma, cand ziarul nostru a relatat ca o ieseanca s-a trezit cu rezervarea facuta…

- Ninsorile care s-au abatut asupra Peninsula Iberica au redus la jumatate traficul aerian de pe aeroportul Barajas din Madrid și au ingreunat circulația pe aproape 400 de șosele. Provinciile din nordul Spaniei sint cele mai afectate, dar ninsoarea a surprins și autoritațile de la Madrid, unde zapada…

- 40 de barbati au fost arestati in mai multe zone ale tarii pentru ca au pus in circulatie pe Internet materiale cu caracter pedofil ”de o extrema gravitate”, a anuntat politia spaniola. Suspectii, intre care unii profesori, ingineri, functionari dar si pensionari, au fost retinuti in 17 provincii spaniole,…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Compania Naționala de Adminstrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat oficial ca are intenția sa realizeze Autostrada ”Sibiu – Pitești”. Doar ca asemenea autostrada nu poate exista! Exista doar autostrada Pitești – Sibiu, pentru ca drumurile incep dinspre centru, dinspre Kilometrul ”0” din București,…

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Polițiștii din Dolj cauta un barbat , de 43 ani, din localitatea Melinesti, care a plecat din Spania, Madrid in ziua de 09.01.2018 si nu a ajuns la domiciliu . Persoanele care l-au vazut sau pot oferi detalii care sa ...

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- Letizia a fost stralucitoare la un eveniment care a avut loc marți la Palatul Zarzuela din Madrid, Spania. Regina Spaniei a fostr foarte chic intr-un outfit prețios și o pereche de pantofi cu toc din piele culoarea caramel, pantofi marca Hugo Boss pe care i-a purtat la o vizita oficiala la inceputul…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- ICR Madrid, in colaborare cu Muzeul Armatei din Toledo si Muzeul National de Istorie a Romaniei organizeaza, cu ocazia Centenarului Primului Razboi Mondial, in perioada 25 ianuarie - 20 februarie, expozitia "Romania in Primul Razboi Mondial"...

- Romania va fi prezenta la Targul International de Turism de la Madrid, in perioada 17-21 ianuarie, iar mesajul principal de promovare este "Romania - o destinatie turistica pentru 365 de zile pe an", potrivit Ministerului Turismului. 0 0 0 0 0 0

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Ambasada Romaniei la Madrid si Consulatul General al Romaniei la Sevilla, a urmarit indeaproape evenimentele desfasurate in localitatea Pedrera, provincia Sevilla, inca de la declansarea acestora, si mentioneaza ca, de la inceputul tensiunilor, in 6 ianuarie,…

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia.Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Mii de oameni au petrecut noaptea de sambata spre duminica blocati in masini pe o autostrada din Spania, dupa ce o ninsoare abundenta a facut imposibila deplasarea in regiunea Castilla y Leon. Autostrada AP-6 a fost inchisa, iar cotidianul El Pais a relatat ca intre 3.500 si 4.000 de masini au ramas…

- Curtea Suprema spaniola a dispus vineri ca fostul vicepresedinte catalan Oriol Junqueras, acuzat de razvratire, rebeliune si deturnare de fonduri, sa ramana in detentie, potrivit unei surse judiciare, relateaza Reuters.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …