Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, supusa unei interventii chirurgicale. In ce stare este

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Lia Olguța Vasilescu a avut o prima reacție dupa operația pe care a suferit-o in urma cu cateva zile.„Operația a fost ușoara. A durat 20 de minute. Sunt bine acum, sunt apta de munca”, a declarat Olguța Vasilescu pentru Antena3. Fostul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu…

- Lia Olguța Vasilescu a primit diagnosticul de astigmatism. De altfel, operația a fost una necesara, iar cel mai probabil este vorba despre o intervenție cu laser. In acest moment, fostul ministru al muncii se afla la Craiova, acolo unde a fost și operata, pentru a petrece sarbatorile alaturi de familie.…

- Noul ministru al Muncii, Marius Budai, vine in exclusivitate la Antena 3, in emisiunea Income Magazine, moderata de jurnalista Maria Toader. Budai va explica pe larg ce modificari aduce noua lege a pensiilor,...

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, la Parlament, in legatura cu amanarea pronuntarii lui Klaus Iohannis privitor la cea de-a doua remaniere a guvernului Dancila pe portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, ca „de maine nu vom mai avea ministru la Transporturi”.

- Lia Olguta Vasilescu, propusa de PSD pentru portofoliul de ministru al Transporturilor, dar neacceptata de președintele Klaus Iohannis, susține ca sindicatele CFR se pregatesc sa intre in greva, profitand de situația dificila de la minister. „La Ministerul Transporturilor, situatia este foarte dificila…

- Proiectul de Lege a pensiilor va intra in dezbatere la Comisia de munca din Senat, insa daca vor fi foarte multe amendamente legea devine inaplicabila, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3. "Legea pensiilor a intrat deja în Senat în dezbatere. A…

- Lia Olguța Vasilescu a prezentat, in emisiunea Subiectv, de la Antena 3, situația salariilor și a explicat cum sunt calculate creșterile reale care se vor aplica de la 1 ianuarie 2019. "In fiecare an, incepand din 2019 și pana in 2022 se crește salariul la bugetari cu 25% din diferența la…

- Legea pensiilor a mai facut un pas de la stadiul de proiect la cel de lege. "Cand ieșim din Ministerul finanțelor cu un aviz, va fi și sustenabila", a spus Eugen Teodorovici, in cadrul unei emisiuni la Antena 3, referitor la noua Lege a pensiilor, care va fi aplicata din 2021. inistrul finanțelor…